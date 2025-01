Este miércoles 8 de enero la Real Federación Española de Fútbol realizó el sorteo para confeccionar los cruces de los Octavos de Final de la Copa del Rey 2024/2025. En los bombos estaban todos los equipos que lograron superar la instancia previa: Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, Rayo Vallecano, Getafe, Pontevedra, Betis, Osasuna, Almería, Athletic Club, Elche, Ourense, Real Sociedad, Leganés, Celta de Vigo y Valencia.

En el caso del Colchonero, que cuenta con los argentinos Julián Álvarez, Rodrigo De Paul, Nahuel Molina, Ángel Correa, Giuliano Simeone y Juan Musso, todos bajo la conducción de Diego Simeone, se enfrentará en el Estadio Manuel Martínez Valero al Elche, el equipo gerenciado por otro argentino, el reconocido representante de futbolistas Christian Bragarnik.

En el caso del Real Madrid de Carlo Ancelotti, tras dejar en el camino al Deportiva Minera, chocará con el Real Celta de Vigo en el Estadio Santiago Bernabéu, mientras que el FC Barcelona de Hansi Flick, que en su caso venció al Barbastro, recibirá al Real Betis en el Estadio Olímpico Lluis Companys de Montjuic.

El resto de los enfrentamientos por los Octavos de Final de la Copa del Rey, que se llevarán a cabo entre el 14 y el 16 de enero, son: Pontevedra vs. Getafe; Ourense vs. Valencia; Almería vs. Leganés; Real Sociedad vs. Rayo Vallecano y Athletic Club de Bilbao vs. Osasuna. Por cierto, serán todos duelos a partido único.

Atlético de Madrid se centra en recuperar la punta de la tabla de posiciones de LaLiga

El Atlético de Madrid terminó el 2024 siendo líder de la tabla de posiciones de LaLiga al derrotar 2 a 1 al FC Barcelona en Montjuic. No obstante, el Real Madrid, ganó su partido postergado de la fecha 12 con el Valencia el 3 de enero, con lo cual, superó al Colchonero en la clasificación (pero con un partido más, dado que adelantó el encuentro de la jornada 19 debido a su participación en la Supercopa de España).

De igual modo, ya este domingo 12 de enero (desde las 16:15 horas de Europa Central), el conjunto comandado por el Cholo tiene la chance de volver a la cima. Tendrá que vencer al Osasuna, su rival de turno, en el Estadio Metropolitano. De conseguirlo, sumará 44 puntos y el Merengue quedará segundo con 43.

