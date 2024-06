Kylian Mbappé apunta a tener minutos en el último partido de la selección de Francia en la fase de grupos de la Eurocopa 2024. Para el duelo ante Polonia, se espera que el capitán de ‘Les Blues’ juegue y se estrene con máscara en campo luego de su fractura de nariz en el partido ante Austria.

Pero antes de este duelo, desde Polonia se viralizó una máscara personalizada exclusiva para Mbappé. Según informó el periodista Szymon Janczyk para el medio Weszlo, una empresa de este país (Cabiomede Sport) confeccionó un antifaz que referencia a las ‘Tortugas Ninja’.

En redes sociales se han viralizado varios modelos de posibles máscaras para Mbappé con referencia a las famosas tortugas del cómic y llevadas al cine y a la televisión. Esto se debe a que al futbolista nacido en Bondy lo han comparado con estos personajes, incluso llegándolo a apodar ‘Donatello’, uno de los nombres más conocidos de las ‘Tortugas Ninja’.

Un jugador de Polonia le regalaría la máscara de las ‘Tortugas Ninja’ a Kylian Mbappé

La máscara personalizada de las ‘Tortugas Ninja’ se volvió viral en Polonia y ya se extendió por toda Europa. La idea ahora es que llegue a Mbappé y, para ello, esta empresa ya lo hizo llegar a Alemania. Para que lo tenga la figura francesa, se lo harían llegar a través de un futbolista de su país.

La máscara que le regalarían de Mbappé desde Polonia (X @ActuFoot_).

Según el citado periodista, Marcin Bulka, arquero de la selección de Polonia, quien fue compañero de Kylian Mbappé en Paris Saint-Germain, sería el encargado de entregarle esta máscara personalizada, hecha de fibra de carbono.

“Su máscara sobresale demasiado, lo que puede tener el efecto contrario al esperado. En el caso de nuestras máscaras, añadimos dos o tres milímetros más de espuma en todo el rostro, y dos o tres milímetros más en la nariz. Esto no no limita el campo de visión y, al mismo tiempo, la zona entre los ojos será lo suficientemente fuerte como para evitar que la máscara se rompa“, dijo Mateusz Pawlik, dueño de la empresa que confeccionó este particular antifaz.

“Sinceramente, todos estamos esperando que Mbappé se ponga la máscara de la Tortuga Ninja. ¡Eso sería muy gracioso!“, advirtió Pawlik, quien quiere emular los memes que salieron cuando se supo que el capitán francés usaría una mascarilla.

Kylian Mbappé sería titular para enfrentar a Polonia

A falta de confirmación oficial, Kylian Mbappé sería titular en la delantera de la selección de Francia. Sumaría sus primeros minutos luego del choque que tuvo con Kevin Danso y derivó en la fractura de nariz.