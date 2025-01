Revelan detalles inéditos de la etapa menos conocida de Ramón Díaz como DT: "Me pidió 100 mil dólares por entrevistas"

Ramón Díaz es el entrenador argentino más ganador de la historia si se toma en cuenta solo la cantidad de títulos y se deja de lado el valor en sí mismo de cada uno de ellos. Sin dudas, el palmarés de 16 títulos conquistados a lo largo de su carrera, uno más que los que ostentan Carlos Bianchi y Marcelo Gallardo, lo califica también entre los mejores directores técnicos de todos los tiempos a nivel nacional.

Los éxitos de Ramón están íntimamente relacionados con River, donde fue siete veces campeón de Primera División, con tricampeonato consecutivo incluido consumado en 1997, y ganó además la Copa Libertadores de 1996 y la Supercopa de 1997. También fue campeón con San Lorenzo en 2007 y acumuló reconocimiento en Arabia Saudita con Al Hilal, al que condujo a ganar cinco campeonatos entre 2016 y 2023.

Se hace difícil pensar, entonces, que un entrenador tan laureado, que actualmente dirige al Corinthians de Brasil y que fue seleccionador en Paraguay, haya asumido alguna vez al frente de un equipo de Cuarta División. Fue en Inglaterra, siendo ya campeón de América, que en diciembre de 2004 inició con el Oxford United en la League Two la aventura menos conocida de su carrera como DT.

Ramón Díaz conquistó la Copa Libertadores con River en 1996.

Un extenso informe publicado por la BBC, con testimonio de algunos de sus exdirigidos, un editor del reconocido medio y el encargado de acercarlo al club, permite conocer los pormenores de aquel paso que prometió una revolución que ilusionó a los fanáticos del club con llevarlo a la Premier League en el lapso de unos años y que acabó de manera abrupta al cabo de 25 partidos después de los cuales a Ramón Díaz y su equipo de trabajo se le prohibió incluso ingresar al estadio.

En plena crisis futbolística, el Oxford United estaba descendiendo a la National League, quinta categoría del sistema de ligas de la FA, cuando el dueño del club decidió despedir al Graham Rix. Días después, los jugadores del plantel estuvieron por primera vez junto al argentino, desconociendo por completo sus pergaminos.

Publicidad

Publicidad

ver también El pedido de Ramón Díaz a Scaloni para la Selección Argentina: "Ojalá pueda tener la chance"

“Fue bastante extraño. Entraron cinco o seis chicos, en fila. Todos se pararon frente a nosotros y ninguno hablaba una palabra de inglés, excepto un traductor”, relató Steve Basham, exdelantero del equipo. Jean Marc Goiran, encargado de negociar el arribo de Ramón, agregó: “Todos los jugadores tenían los ojos muy abiertos y se preguntaban ‘¿quiénes son estos tipos?'”.

Goiran, que había conocido a Ramón en Mónaco, donde residía, se había encargado de recomendarlo a Firoz Kassam, propietario del club que también estaba radicado en el Principado. Junto al ex técnico de River llegaron entre otros Horacio Rodríguez, que para muchos ejercía la función de entrenador principal, Raúl Marcovich, el preparador físico Pablo Fernández y el médico Rafael Giulietti.

Se dijo que el equipo de trabajo no cobraría un sueldo, sino que se le habían prometido acciones en el club a cambio del éxito deportivo. El reciente informe de la BBC rompió con ese mito y aportó que los sueldos se pagaron no a través del club, pero sí a través de la empresa Firoka, propiedad del mismo dueño.

Publicidad

Publicidad

Ramón Díaz en Oxford.

“Cuando llegaron por primera vez, hubo grandes conversaciones sobre remodelar el estadio, poner una nueva tribuna detrás de la portería y llevarnos a la Premier League”, dijo el arquero Chris Tardif. “Aportaron algo muy nuevo y muy fresco al Oxford United en ese momento. Fue mucho antes de su tiempo. Llegaron con ideas y la filosofía que probablemente afectaron al fútbol inglés dos, tres, cuatro años después en las ligas inferiores“, resaltó Basham valorando de manera positiva las intenciones del cuerpo técnico. “Era un ambiente muy agradable. Fue una gran aventura. Cambiamos la forma en que entrenaban, la mentalidad. Les enseñamos que eran jugadores de fútbol“, se enorgulleció Goiran.

Como sucedió en cada uno de los destinos en los que trabajó, Ramón Díaz no tardó en convertirse también en un personaje pintoresco fuera de los terrenos de juego. Lo confirmó Jerome Sale, editor de la BBC en Oxford. “Ramón y su personal fueron imponentes e impresionantes, pero también amables y amigables. Una vez me pidió 100.000 dólares por entrevistas. Le dije que la BBC no se esforzaría tanto. Y él dijo que entonces la próxima vez le llevara un café decente”.

Publicidad

Publicidad

ver también El mejor futbolista de la historia, según Ramón Díaz: "No lo consiguió ni Maradona"

Legión Argentina

De la mano de Ramón Díaz llegó al Oxford United una legión de jugadores argentinos en tiempos en que el fútbol de ascenso no acostumbraba a contar con extranjeros. El que dejó mejor recuerdo fue Lucas Cominelli, mediocampista con pasado en el ascenso argentino que disputó 16 partidos y marcó un gol de larga distancia ante Grimsby Town que todavía es recordado por los fanáticos.

Lucas Cominelli, argentino que pasó por Oxford en 2005.

Otro fue Juan Pablo Rapponi, a quien en 2001 el propio Ramón Díaz había hecho debutar en River y que fue parte del plantel que conquistó el Clausura 2002. Los otros dos, los hijos de Ramón. Michael, todavía muy joven, no llegó a jugar ni un solo minuto. Emiliano, que continúa haciendo carrera como entrenador junto a su padre, suele entrar en los debates sobre los peores refuerzos en la historia del Oxford según la BBC.

Publicidad

Publicidad

De la revolución al olvido

La inyección anímica y las ideas revolucionarias que llevó Ramón Díaz al Oxford le valieron cosechar en el inicio de su gestión cuatro victorias y dos empates, además del premio individual de mejor entrenador del mes en la League Two en enero.

“Fue una revolución. Subió el nivel futbolístico y apareció la diversión”, recordó el periodista Sale, quien destacó entre las innovaciones de Ramón la presión alta, el estilo ofensivo y la inclusión de jugadores rápidos en el ataque en lugar de las clásicas torres de área del ascenso inglés en la época.

“Había muchas ganas de jugar al fútbol, ​​lo que le convenía a la mayor parte del equipo. Me encanta tocar el balón, me encanta jugar al fútbol, ​​me encanta vincular el juego y trabajar con una estrategia. Fue diferente y lo disfruté“, recordó Bashman.

Publicidad

Publicidad

Ganó el premio al entrenador del mes apenas llegado al Oxford United.

El arquero Tardif no lo vivió de la misma manera y aunque comparó algunas intenciones de fútbol total de Ramón Díaz con las de Guardiola, resaltó que es muy diferente la búsqueda en un plantel repleto de estrellas mundiales que en uno de la humilde cuarta categoría del fútbol inglés. “A veces funcionó, otras falló”, sentenció.

Al Oxford no tardó en caerle una mala racha de cuatro derrotas en cinco partidos que cambió el clima por completo. El descenso volvió a ser una amenaza y al propietario del equipo ya no le cayó tan simpático que nadie en su cuerpo técnico hablara inglés. Mantuvo una discusión con Ramón sobre las ambiciones del equipo y soportó, porque no creyó que hubiese otra opción, que tanto el DT como algunos de los integrantes del cuerpo técnico se perdieran de dirigir varios partidos por problemas con sus permisos de trabajo o pasaportes.

Publicidad

Publicidad

Antes del anteúltimo partido de la temporada, con el equipo en la decimoquinta posición, Ramón Díaz renunció. Para algunos integrantes del plantel que prestaron testimonio a la BBC, literalmente desapareció junto a sus dos hijos. “Todo estuvo muy bien excepto la relación entre Kassam y Ramón. Teníamos muchos buenos planes para el futuro, muchas ideas sobre inversores para cambiar el club y crecer. Pero fue un mal final. Había llevado a esas personas y si se habían marchado, tenía que irme con ellos”, explicó Goiran.

Persona no grata

Ya habiendo abandonado el cargo, Ramón Díaz compró la entrada para ver el último partido de la temporada ante Chester y aprovechar a despedirse formalmente de los hinchas del Oxford United. Alertado de lo que estaba por suceder, el dueño del club ordenó a sus comisarios que les negaran la entrada y estalló una discusión cuando el partido ya estaba en disputa. “Tuvimos que agarrar el coche y dejarlo todo ahí. No fue un buen final”, explicó Goiran.