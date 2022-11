El DT del club parisino decidió incluir a Leo en la convocatoria para recibir al Auxerre, pero a otros no. ¿Por qué?

"No le voy a dar descanso a nadie. Nadie va a descansar. ¿Lo repito? No le voy a dar descanso a nadie”, fue la contundente frase de Christophe Galtier para dejar en claro que Lionel Messi, Neymar y Kylian Mbappé van a sumar minutos pese a estar a una semana de la Copa del Mundo.

Lo cierto es que el entrenador del París Saint-Germain confirmó a los convocados y los tres cracks que tiene el equipo están presentes. Sin embargo, hay dos jugadores que también van a disputar el Mundial que brillaron por su ausencia. ¿Por qué ellos sí y Leo no?

Uno de ellos no es nada más ni nada menos que Marquinhos, de la Selección de Brasil. El capitán no integra la nómina y descansará mañana. Según explicaron desde París, el defensor tiene una molestia muscular y no lo quieren arriesgar.

El otro es Keylor Navas, arquero de Costa Rica. El suplente de Donnarumma viene arrastrando problemas en su espalda que lo mantuvieron un tiempo sin poder entrenar con normalidad. Si bien ya pudo reincorporarse, prefirieron guardarlo.