Mauro Icardi no tiene claro su futuro, pero en PSG tomaron una durísima determinación para con el delantero rosarino.

De a poco, la actividad futbolística en Europa retoma su curso. Los equipos están presentando a sus respectivos refuerzos para ir detrás de las grandes competencias, donde mayoritariamente el gran objetivo es la Champions League. Con la presencia de Lionel Messi, en PSG están buscando poder alcanzar el certamen continental por excelencia y por eso los jeques árabes contrataron al entrenador Christophe Galtier.

Tras la salida de Mauricio Pochettino, pero con la continuidad de Kylian Mbappé, en el elenco parisino aún continúan diagramando el armado del plantel. Y con vistas a lo que será la pretemporada, donde este viernes tendrá el primer amistoso ante Quevilly Rouen Métropole, el DT francés decidió qué sucederá con Mauro Icardi.

El ex atacante de Sampdoria e Inter de Milán ya recibió la notificación por parte de Galtier respecto a su continuidad en París. El director técnico no tiene intenciones de mantener al rosarino de 29 años dentro del plantel, quien no viajará a gira asiática, por lo que buscará un nuevo rumbo. Y en las últimas horas, apareció un interesado.

Icardi posee un contrato por dos temporadas más con PSG, y a pesar de que en Monza saben que es algo difícil por lo económico, no bajan los brazos para quedarse con el futbolista que es representado por su esposa, Wanda Nara. Y justamente allí estará el punto de inflexión en la negociación: el dueño del equipo italiano es Pier Silvio Berlusconi, hijo del Diputado al Parlamento Europeo y presidente de la corporación de telecomunicaciones Mediaset, Silvio Berlusconi.

El ex presidente de Italia, al igual que su hijo, mantiene una muy buena relación con Nara, ya que fue columnista de los programas Tiki Taka y Gran Hermano VIP entre los años 2018 y 2019. De esta manera, en Monza comienzan a ilusionarse con la posibilidad de contar con Icardi, quien deberá resignar una gran parte monetaria para arribar al equipo rescientemente ascendido a la Serie A. ¿Se dará?