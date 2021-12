La gala del pasado 29 de noviembre, en donde Lionel Messi consiguió su séptimo e histórico Balón de Oro al mejor jugador del mundo, aún sigue dejando sus repercusiones en el mundo del fútbol. Robert Lewandowski, el segundo más votado para el galardón de France Football, fue entrevistado por la televisión polaca (VíaPlay Sports) luego de que el Bayern venciera al Dortmund con dos goles suyos y sus declaraciones hicieron eco tanto en Argentina como el resto del globo.

La polémica se despertó luego de que el delantero polaco expresara que "quisiera que sus declaraciones hayan sido sinceras y no solo palabras vacías", con respecto al discurso que realizó el astro de la Selección Argentina sobre el escenario, reclamándole a la revista francesa que le hagan entrega del Balón de Oro correspondiente a la temporada 2020. La frase que arrojó Lewandowski recorrió el mundo y el jugador se ganó el ataque de muchas personas, sobre todo de los aficionados al fútbol de Messi. Hasta se llegó a interpretar que el atacante del Bayern puso en duda la sinceridad de Messi al reconocer su espectacular actuación durante el año pasado.

Luego de un día plagado de críticas hacia su persona, Robert decidió hablar con el diario alemán Kicker para romper el silencio y contextualizar sus dichos. "La declaración que hice en una entrevista en la televisión polaca se está malinterpretando actualmente. Nunca quise decir que las palabras de Lionel Messi no fueran serias o sinceras. Al contrario", sentenció Lewandowski en su defensa. Al parecer, el reclamo no fue hacia el argentino sino hacia France Football, la revista que entrega el galardón.

En adición, el de Varsovia volvió a demostrar la admiración que siente por Messi al igual que lo hizo en la entrevista que tanta polémica generó. "Me conmovió y me encantó el discurso de Lionel Messi en el evento de París, en el que expresó que, en su opinión, yo merecía el Balón de Oro 2020. Solo quería expresar que por supuesto que me alegraría mucho si escucharan las palabras que dijo Messi", señaló el delantero con respecto al discurso del jugador del Paris Saint-Germain. Todo claro.

Para darle un contexto más preciso a las palabras de Lewandowski luego del partido entre el conjunto bávaro y el Borussia Dortmund, la peña argentina del FC Bayern realizó un hilo en Twitter para analizar las distintas declaraciones que hizo el delantero ante los micrófonos de ViaPlay Sports.