Pese a la gran remontada de su equipo ante Tottenham, el entrenador español fue muy duro con algunos jugadores a los que comparó con el Arsenal: "Hay algo que no tenemos".

¿Se salvó Julián Álvarez? Pep Guardiola destruyó al plantel del City: "No hay pasión"

A lo largo de los últimos años Pep Guardiola fue capaz de formar un plantel multicampeón con el Manchester City capaz de quedarse con cuatro de las últimas cinco Premier League disputadas. Un número bestial que, actualmente, parece no conformarse al entrenador por el presente que atraviesa su equipo.

Si bien marcha segundo a cinco del Arsenal de Arteta (quienes aún deben un partido), la actual temporada del Manchester no es la mejor ya que se han dado resultados muy irregulares para lo que el DT está acostumbrado. Dos claros ejemplos de esto fueron la reciente derrota ante Southampton por la FA Cup y la caída en el derby ante el United.

Por este motivo, tras la trabajosa victoria de su equipo ante Tottenham por 4-2 tras ir 0-2 en el marcador, Guardiola fue muy duro con los suyos: "No hay energía, no hay pasión. A Rico Lewis le dan cuatro patadas y no reaccionamos", confesó molestó por el juego y la actitud de los suyos durante el partido.

Además, Guardiola eligió al puntero de la Premier League para realizar un punto de comparación y destacó que pese a que "lleva 20 años sin ganar" la liga de Primera División, sus jugadores "matan en cada balón". Mientras que en el City, que "ganamos 4 de las últimas 5" esto no ocurre: "Jugamos bien pero hay algo dentro que no tenemos", sentenció.

Un reclamo del español que llega justo después de tomar la particular decisión de dejar sentado en el banco de suplentes a Kevin De Bruyne para utilizar un doble punta con Julián Álvarez y Erling Haaland. Una muestra de que la crítica podría no ir para el argentino ya que su actitud es la virtud que más destaca el DT en cada entrevista.

Con Álvarez y el noruego fuera de los apuntados, en Inglaterra ya existe una gran expectativa en cuanto al equipo que podría parar Guardiola frente al Wolverhampton el próximo domingo 22 de enero ya que, según sus propias declaraciones, se podrían venir cambios fuertes dentro del once.