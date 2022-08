La BZRP Music Session #52 de Bizarrap y Quevedo es el tema del momento. La canción que publicaron el argentino y el canario hace poco más de un mes ya acumula más de 183 millones de reproducciones en YouTube y hace semanas ocupa el primer puesto en el Top Global de Spotify, rompiendo a su vez varios récords en las plataformas digitales.

La canción trascendió y llegó hasta la tribuna del Benito Villamarín, y la hinchada del Real Betis Balompié creó su propia versión para alentar a su equipo en su debut en LaLiga. El 11 del que formaron parte Germán Pezzella y Guido Rodríguez le ganó de local por 3-0 al Elche, y los fanáticos enloquecieron.

La versión que canta la hinchada del Betis surge de la reciente victoria por la Copa del Rey en la Cartuja, estadio de la ciudad de Sevilla. En 2022 repitieron el campeonato que se llevaron en 1977 y 2005.

El particular canto surgido por la canción del Biza no pasó desapercibido, y rápidamente se hizo viral en las redes sociales. Incluso Bizarrap le puso me gusta y lo compartió.

La letra del nuevo tema:

Nos fuimos a la Cartuja y ganamos una

Y con la copa en casa ya sumamos las tres

Con el Gol Sur animando,

No hay nada que perder

Ando rezándole a Dios,

Pa' repetirlo otra vez

Otra vez

Que la copa a casa vuelve,

Tengo en la mente

Los goles y todos los partidos

Que quiero levantarla de nuevo contigo