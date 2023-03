Con un comienzo de año muy complicado para Chelsea en 2023, la continuidad del equipo en la Champions League se veía muy comprometida por el 0-1 en la ida y el bajo rendimiento del equipo. Sin embargo, con un partido para colgar en un cuadro, los Blues dieron vuelta la historia y se vivió un momento de fiesta espectacular.

Entre tanta emoción por la victoria y el pase a cuartos, Enzo Fernández fue uno de los jugadores más aplaudidos y ovacionados por todo el público londinense tras un partido consagratorio para el argentino. Un presencia espectacular que no solo se pudo ver con la pelota en el pie sino también cuándo finalizó el partido.

Celebrando la victoria, luego del pitazo final del árbitro, un chico muy joven se metió en la cancha decidido a buscar a Enzo Fernández para demostrarle todo su agradecimiento. Lo que nunca esperó este pequeño inglés fue que el volante argentino lo reciba con un fuerte abrazo que lo emocionó hasta las lágrimas.

Abrazándolo para que los agentes de seguridad no se lo lleven inmediatamente, Enzo Fernández decidió regalarle su camiseta al chico que no paraba de llorar y mientras tanto, con todas las cámaras apuntando al campeón del mundo y al joven, se notó un particular detalle que muestra el cariño de este muchacho por los argentinos.

Con una clara simpatía por los jugadores de la Selección, se pudo ver como este chico tenía una camiseta del Chelsea con un particular detalle ya que la misma tenía estampado el número 10 con la inscripción "Mesi" sobre él. Vale destacar que el equipo londinense fue uno de los equipos interesados en contratar a la Pulga cuándo se fue de Barcelona.