El fútbol argentino, a lo largo de toda su historia, ha dado grandes nombres. Los años pasan para todos y las nuevas generaciones comienzan a dar sus frutos, como es el caso de Nicolás Paz, quien está en Real Madrid.

Carlo Ancelotti lo viene siguiendo hace tiempo, y a pesar de que no disputó el último Mundial Sub 20 porque la dirigencia del Merengue no se lo permitió, el enganche de 18 años siguió esforzándose para poder lograr sus objetivos.

Tras empatar 1-1 ante Club Deportivo Eldense, este domingo 25 de junio, buscará el ascenso a la Segunda División de España con la camiseta de Real Madrid Castilla, el equipo filial que tiene el club más grande del mundo. Y Ancelotti estará muy atento.

Sucede que el entrenador italiano está analizando seriamente convocar a Nico Paz a la pretemporada con el plantel profesional de Real Madrid , según pudo confirmar el diario AS. Lógicamente, los hinchas están ilusionados, como así también el futbolista nacido en Santa Cruz de Tenerife.

Debido a sus buenas actuaciones, en el Merengue apareció una voz muy importante para ‘apadrinar’ a Paz: “Este chico debería entrenarse con nosotros todos los días porque es buenísimo. Tiene proyección para jugar en el primer equipo. Lo está haciendo muy bien con Arbeloa y las veces que fue utilizado por Raúl también lo ha hecho muy bien en el Castilla”, sostuvo Toni Kroos, el mediocampista alemán, hace algunas semanas. Y si el 8 lo banca…