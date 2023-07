A pesar de que el mercado de pases acaba de iniciar para los equipos europeos, varios de ellos ya realizaron algunos movimientos para reforzar a sus respectivos planteles. Mientras en Atlético de Madrid esperan que Diego Simeone no acepte una propuesta multimillonaria de Al-Ahli, empiezan a definir lo que será el futuro de Rodrigo De Paul.

El mediocampista campeón del mundo con la Selección Argentina, pese a que levantó su nivel con el Colchonero e hizo las paces con los fanáticos, está en la lista de prescindibles para los miembros de la junta directiva. Y así como apareció en el radar de varios equipos italianos, ahora podría definir su carrera.

Es muy factible que De Paul no siga ligado al Colchonero. Y no porque no esté a gusto, sino porque quiere dar un salto de calidad, pero solamente mira con buenos ojos retornar al fútbol italiano, que es donde elevó su nivel a la enésima potencia . Juventus, Inter de Milán y AC Milán se mostraron interesados en el argentino, pero no realizaron ninguna oferta.

Pese a esta situación, en las últimas horas, fue ofrecido en AS Roma . Su representante se juntó con los directivos del elenco capitalino para acercar el nombre del ex mediocampista de Racing, Valencia CF y Udinese que, a sus 29 años quiere revitalizar su fútbol. Y desde la Loba emitieron una respuesta.

Según indicó el periódico italiano Il Tempo, el director deportivo Tiago Pinto no está muy convencido de hacer una erogación de 40 millones de euros por De Paul, pese a que le encantan sus cualidades futbolísticas. Eso sí, en Atlético de Madrid están convencidos de que, si se marcha, solamente será por medio de una transferencia y no una cesión.