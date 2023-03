Después de consagrarse como campeón del mundo en la Selección Argentina, la relación entre los aficionados de Atlético de Madrid y Rodrigo De Paul comenzó a mutar. Atrás quedaron los silbidos y los reproches que le hicieron al mediocampista por sus actuaciones, ya que empezó a rendir dentro del equipo de Diego Simeone.

Si bien en la actualidad no está desempeñándose porque se encuentra en plena recuperación tras un desgarro, el oriundo de la ciudad de Sarandí quiere continuar por la buena senda, a nivel individual, para encajar entre los más queridos de los jugadores del Colchonero. Pero todo indicaría que sus horas estarían contadas.

Así como hace algunos meses aparecieron sondeos por parte de Liverpool, Inter de Milán y AC Milán, ahora hay nuevos interesados en quien surgió de las divisiones inferiores de Racing. Pero lo llamativo es que, en el caso de emigrar de España, los equipos que se sumaron a la pelea tienen campeones en Qatar.

El futuro de De Paul no está definido, pero los que se metieron en la pelea por el ex Valencia CF fueron Juventus y AS Roma, quienes ya saben que Atlético de Madrid solicitan un total de 50 millones de euros para desprenderse de la ficha del mediocampista de 28 años. Y justamente los que pueden hacer muchísima fuerza para tenerlo son Ángel Di María y Leandro Paredes en la Vecchia Signora, como así también Paulo Dybala en el elenco de la capital.

Aún no está confirmado cuándo será que Rodrigo De Paul retornará a los campos de juego, pero sí intentará demostrar toda su jerarquía para poder cambiar de aire en el corto plazo. ¿Dónde continuará con su carrera?