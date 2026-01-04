Barcelona encuentra una alternativa “low cost” a Marcos Senesi en la segunda división de España

Debido a que su contrato con Bournemouth finaliza en menos de seis meses y no será renovado por decisión propia, el defensor central Marcos Senesi, quien fue convocado por Lionel Scaloni para jugar con la Selección Argentina, comenzó a estar en el radar de importantes equipos de Europa.

Tal es así, que en este mercado de pases invernal del viejo continente, por la lesión de Andreas Christensen, Barcelona busca sumar a otro defensor central para el plantel de Hansi Flick, y el surgido de las divisiones inferiores de San Lorenzo es uno de los nombres en carpeta.

A pesar de que puede sacarlo del club inglés por un precio bajo, en las últimas horas se sumó competencia para el central argentino, debido a que en el Blaugrana analizan a Mika Mármol, futbolista de UD Las Palmas, como una opción “low cost” para reforzar la zaga central.

Según lo informado por el medio Mundo Deportivo, Barcelona también tiene en carpeta al zaguero de 24 años para reforzar la defensa, y como también su contrato con su club finaliza el 30 de junio, podrán ficharlo en este mercado de pases sin hacer una importante erogación económica.

Además, un punto a favor de Mármol es que hizo su debut como profesional en el elenco catalán, que también tiene el 50% de los derechos económicos. Por estas cuestiones, el español de 24 años podría ser una opción barata para reforzar la defensa de Hansi Flick.

“A Mika es complicado renovarle. Seguiremos peleando para que siga pero es difícil. Hay equipos importantes que quieren contar con sus servicios y ahí no podemos competir”, dijo Miguel Ángel Ramírez, presidente de UD Las Palmas para abrir la puerta a una posible salida del jugador.

Publicidad

Publicidad

Así las cosas, con el correr de los días el Blaugrana deberá definir por cuál de los dos defensores irá a la carga por pedido de su entrenador. En ambos casos, será por un precio bajo ya que desde el club no están dispuestos a pagar locuras para reforzar a la defensa de cara a la segunda parte de la temporada.

ver también Jugó 423 partidos en Barcelona, ganó 17 títulos y ahora será compañero de Echeverri en Girona

“No estamos listos, hoy por hoy, pero si vemos nuestra última línea creo que necesitamos a uno más. Pero no es fácil en este mercado. Habrá que verlo… creo que algo haremos, pero debe tener sentido”, expresó Flick sin hacer nombres, pero aceptando una necesidad que hoy por hoy tiene su plantilla.

La situación de Senesi

Marcos Senesi tiene contrato con Bournemouth hasta mediados de 2026 y es un jugador indiscutible para el entrenador Andoni Iraola, por lo que desde el club no dudarán en ofrecerle la renovación. Sin embargo, el defensor no descarta la posibilidad de partir con el pase en su poder una vez finalizado el vínculo actual, lo que facilitaría las negociaciones con cualquier otro equipo.

Publicidad

Publicidad

Datos claves