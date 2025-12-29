Jugó 423 partidos en Barcelona, ganó 17 títulos y ahora será compañero de Echeverri en Girona

De cara a la segunda parte de la temporada, Girona salió al mercado de pases en búsqueda de refuerzos para darle un salto de calidad al plantel y poder pelear por la permanencia en LaLiga, ya que se encuentra en puestos de descenso, a un punto de la salvación.

Es por eso que la primera incorporación para el equipo comandado por Míchel fue el argentino Claudio el ‘Diablito’ Echeverri, quien llegó a préstamo por seis meses desde Manchester City. Ahora, el elenco catalán redobla la apuesta, y va por un referente de Barcelona.

Según lo informado por el medio local Marca, Girona está cerca de llegar a un acuerdo para fichar a Marc-André ter Stegen, el experimentado arquero alemán de 33 años que lleva 11 temporadas en el Blaugrana y que perdió terreno en el último tiempo, ya que es suplente de Joan Garcia.

Siguiendo con la información, la fuente mencionada anteriormente agregó que el Barça se haría cargo de la mayor parte de su sueldo para que se de la operación, mientras que el arquero ve con buenos ojos este movimiento, pensando en sumar minutos para la Copa del Mundo 2026.

Esto se debe a que a lo largo de la temporada, el alemán de 33 años no tuvo mayor participación a causa de una lesión de espalda que lo tuvo a maltraer. Solamente atajó un partido por Copa del Rey, en la victoria de su equipo por 2 a 0 frente al CD Guadalajara.

De esta manera, en los próximos días el ex Borussia Mönchengladbach podría cerrar su pase al elenco catalán y ganarse la titularidad en un equipo necesitado de puntos, que tiene como primer objetivo mantener la categoría. Para eso, deberá superar a Valencia, el último club que se está salvando por el momento.

Cabe destacar que en caso de llegar a Girona, ter Stegen competirá por el puesto con un arquero argentino como lo es Paulo Gazzaniga, quien atajó a lo largo de la temporada, pero su rendimiento no terminó de convencer al entrenador, por lo que salió al mercado en búsqueda de otra variante.

Los números de Marc-André ter Stegen en Barcelona

Desde su llegada al Blaugrana a mediados de 2014, el arquero alemán disputó un total de 423 partidos, en los que recibió 416 goles y mantuvo su arco en 0 en 176 oportunidades. Además, recibió 11 tarjetas amarillas y no fue expulsado en 38135 minutos en cancha. En cuanto a su palmarés, ganó 14 títulos locales y 3 internacionales.

