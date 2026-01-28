Cada vez más cerca del Mundial 2026: Marcos Senesi, a un paso de un gigante de Europa

Su gran momento en la Premier League y su situación contractual (quedará con el pase en su poder el próximo primero de julio), hacen que Marcos Senesi se posicione como una de las alternativas más seductoras entre los defensores para el mercado de pases del verano europeo próximo, que se desarrollará en medio de la disputa de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

El ex San Lorenzo ya acumula en la vigente temporada 2016 minutos repartidos en 24 compromisos entre la liga inglesa, la FA Cup y la EFL Cup, siendo de esta manera el tercer futbolista con mayor participación del Bournemouth en el curso 25/26 (solo por detrás de los 2067 del lateral izquierdo Adrien Truffert y de los 2280 minutos del arquero Djordje Petrovic).

Frente a estos números, el que dio el paso hacia adelante para hacerse con su pase es la Juventus. La Vecchia Signora sabe que el FC Barcelona y el Chelsea quieren hacerse con su futbolista Gleison Bremer, por lo que Marcos Senesi pica en punta para arribar a Turín y ocupar el espacio que, aparentemente, muy pronto dejará libre el brasileño.

Del mismo modo, el apellido de Senesi también fue vinculado recientemente con el Barça y con el Atlético de Madrid, por lo que, evidentemente, va camino a consolidarse como uno de los mejores defensores centrales del Viejo Continente, lo que al mismo tiempo lo exhibe como una opción más que probable para conformar la lista de 26 futbolistas de la Selección Argentina que irán a la Copa de Mundo 2026.

con Juan Foyth descartado, Marcos Senesi asoma como el candidato número uno para ir al Mundial

A raíz de la rotura del tendón de Aquiles que sufrió Juan Foyth el último fin de semana en el partido que jugó con el Villarreal frente al Real Madrid en el Estadio de La Cerámica, Marcos Senesi aumentó sus posibilidades para conformar la lista de convocados que armará Lionel Scaloni de la Selección Argentina para la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

El jugador del Bournemouth pelea un cupo con Facundo Medina, Leonardo Balerdi, Kevin Mac Allister, Aaron Anselmino y Lucas Martínez Quarta, aunque no se descarta que terminen viajando dos de estos mencionados, para sumarse a Nicolás Otamendi, Cristian Romero y Lisandro Martínez, los tres que sin dudas, salvo imponderables que esperemos que no surjan, tiene una plaza asegurada.

Publicidad

Publicidad

ver también ”Súper Nico Paz”: admiración total en Italia por el jugador de la Selección Argentina tras la victoria sobre Fiorentina

ver también Liam Rosenior, entrenador del Chelsea, ya espera a Aaron Anselmino: ”Tengo que hablar con él”

En síntesis

Aquí tienes los takeaways fácticos del artículo: