Liam Rosenior, entrenador del Chelsea, ya espera a Aaron Anselmino: ”Tengo que hablar con él”

Aaron Anselmino se despidió de sus compañeros y del cuerpo técnico del Borussia Dortmund este lunes 26 de enero y ya en las próximas horas se sumará al Chelsea, club dueño de su pase, que al ver sus condiciones en la Bundesliga no dudó en recuperarlo, apenas tuvo la oportunidad en este mercado del invierno europeo, tras nada más que 6 meses de cederlo al equipo alemán.

Ahora, el exdefensor de Boca tendrá que concentrarse en los objetivos del equipo inglés, que por estos días busca meterse en los Octavos de Final de la UEFA Champions League (este miércoles define su lugar en la tabla de la Fase de Liga), enderezar su andar en la Premier League (quinto con 37 unidades) y quedarse con la FA Cup (Cuarta Ronda con el Hull City) o con la EFL Cup (Semifinal con el Arsenal).

Y al respecto de esta adaptación que tiene que ser acelerada porque ocurre en medio de una campaña en la que el Chelsea precisa aumentar los buenos resultados, el que se refirió fue Liam Rosenior, el estratega que también se acopló a mitad de camino, al reemplazar a Enzo Maresca quien fue destituido a principios del mes de enero.

“Tengo que hablar con Aaron Anselmino. Tiene que regresar el jueves o viernes. Necesito hablar con él sobre nuestros planes para el futuro”, comentó el exentrenador del Racing de Estrasburgo (en donde dirigió a Valentín Barco y a Joaquín Panichelli), en la conferencia de prensa previa al duelo del Chelsea con el Napoli en el Estadio Diego Maradona por la UEFA Champions League.

En principio, el oriundo de Chapeleufú, La Pampa, fue la opción que consideraron en Stamford Bridge ante las lesiones de Levi Colwill (quien sufrió rotura de ligamentos en septiembre del año pasado) y de Tosin Adarabioyo, actualmente con dolencias musculares, una más dentro de un curso en el que se cargó de contratiempos físicos (ya se ausentó en 16 partidos en lo que va de la temporada).

Chelsea precisa ganarle al Napoli y esperar resultados para saber si debe jugar los Play Off de la Champions League

El Chelsea tendrá una dura parada en el Estadio Diego Armando Maradona este miércoles 28 de enero. Se medirá al Napoli por la última jornada de la Fase de Liga de la UEFA Champions League. Por ahora se ubica octavo con 13 unidades, por lo que se estaría clasificando directamente a los Octavos de Final. No obstante, hasta la jornada 7, hizo la diferencia para estar en la zona que elude a los Play Off solo por la cantidad de goles a favor.

PSG, Newcastle, Barcelona, Sporting de Lisboa, Manchester City, Atlético de Madrid y Atalanta también suman 13 puntos y se ubican entre los puestos 6 y 13. Por lo que los de Liam Rosenior no solo precisan ganar, sino que deben buscar hacerlo por el marcador más abultado posible para no sufrir sorpresas con los tanteadores de los otros partidos que se jugarán en simultáneo (todos desde las 21 horas CET).

Por su parte, Napoli también necesita los tres puntos porque iniciará la fecha en el vigesimoquinto escalón con 8 unidades, por lo que de momento no está ni siquiera dentro de los Play Off.

En síntesis