El Chelsea se medirá al Napoli este miércoles 28 de enero en lo que será una jornada de Champions League cargada de partidos. Se disputará desde las 21:00 horas CET bajo el marco de la jornada 8 de la Fase de Liga, al igual que otros 17 encuentros en simultáneo desparramados por el resto de Europa (como Benfica vs. Real Madrid, Borussia Dortmund vs. Inter, Barcelona vs. Copenhague y Atlético de Madrid vs. Bodo/Glimt, entre tantos otros).

Pero el duelo entre el conjunto inglés y el italiano dio la nota horas antes de que empiece a rodar la pelota, por un enfrentamiento que se dio entre miembros de las hinchadas de ambas parcialidades. Al parecer, dos integrantes de la afición del equipo de Stamford Bridge fueron interceptados por un grupo de napolitanos dejándolos gravemente heridos.

“Testigos afirman que los aficionados fueron atacados mientras caminaban hacia un pub, y un seguidor relató que él y un amigo fueron apuñalados tras ser presuntamente perseguidos por 25 ultras del Napoli”, reportó The Sun este miércoles en su edición web, a horas de lo que será el encuentro en el Estadio Diego Armando Maradona.

Al respecto, el Chelsea emitió un comunicado en el que transmitió su preocupación e informó el estado de las víctimas: ”El club tiene conocimiento de un incidente ocurrido el martes por la noche en Nápoles. Dos aficionados están siendo atendidos en el hospital tras sufrir lesiones que no ponen en peligro su vida”.

Asimismo, aprovechó la notificación difundida en sus cuentas de redes sociales para advertir a sus hinchas que estén alertas: ”El club desea recordar a todos los aficionados que extremen las precauciones mientras se encuentren en la ciudad y tomen nota de los consejos compartidos antes de este partido”.

Partido crucial tanto para el Napoli como para el Chelsea

Ambos necesitan ganar el último partido de la Fase de Liga de la UEFA Champions League. Por el lado de local, Napoli, con 8 unidades, iniciará la jornada en el puesto 25. Es decir, está quedando afuera, incluso, de los Play Off. Mientras que el Chelsea acumula 13 puntos y se coloca octavo, por lo que precisa de las tres unidades para evitar que lo desplacen de la zona que otorgará 8 cupos directos para los Octavos de Final.

