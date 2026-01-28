La gran repercusión mundial de River por la reforma del Estadio Monumental: ”Legendario”

River Plate, mediante su presidente Stefano Di Carlo, anunció lo que adelantamos en Bolavip respecto a la gran reforma que encarará la institución para el Estadio Monumental, con la cual lo impulsará a una capacidad de aproximadamente 101 mil espectadores, convirtiéndose así en el tercer recinto con mayor aforo de todo el mundo (solo quedará por detrás de los 114 mil del Rungrado Primero de Mayo de Corea del Norte y de los 105 mil del Camp Nou del FC Barcelona).

Semejante noticia tuvo un rebote inmediato en los principales medios de comunicación del mundo. Como por ejemplo, el diario deportivo L’Equipe, que reportó sobre el proyecto del Millonario tanto en su sitio web oficial como en sus cuentas de redes sociales.

”Para mantener su estatus legendario, el icónico Monumental se ampliará una vez más. Con capacidad actual para 85.000 espectadores, el estadio se renovará y pronto contará con 16.000 asientos adicionales, superando así la simbólica cifra de 100.000”, advirtió el portal francés.

En esa misma línea, Marca de España tituló: ”River Plate anuncia techado con un fin: 16 mil localidades más”. Y en el cuerpo del texto remarcó la diferencia con la Bombonera, la casa de Boca Juniors: ”El Estadio Monumental de River Plate: Uno de los más grandes de América. Esta ampliación convertirá al Estadio Monumental no solo en el recinto deportivo más grande de Argentina, superando por mucho a su rival de toda la vida, Boca Juniors, pues su estadio (La Bombonera), tiene capacidad para 57 mil aficionados y además se convertirá en uno de los más grandes de todo el continente”.

El posteo de L’Equipe sobre las obras que se vienen en el Estadio Monumental.

Por su parte, Diario AS también del país ibérico, añadió el protagonismo que tendrá el inmueble del barrio de Núñez en la Copa del Mundo del 2030: ”Un proyecto faraónico sin rival en todo el continente. Stefano Di Carlo, presidente de River Plate, anunció este martes la aprobación del proyecto de ampliación y techado del Estadio Más Monumental, casa de los de la franja roja y sede en el Mundial de 2030”.

Además, Swissinfo.ch se hizo eco de lo enviado por la Agencia EFE: ”River Plate anunció este martes la ampliación de su estadio ‘Monumental’ hasta los 101.000 espectadores, lo que lo convertirá en uno de los escenarios de fútbol más grandes del mundo, según afirmó en redes sociales el presidente del club argentino, Stefano Di Carlo”.

Y en cuanto al sitio especializado en Estadio del fútbol mundial, StadiumDB, destacó: ”Argentina: River Plate prepara una gran renovación del Monumental. ¡100.000 asientos y un techo nuevo! River Plate planea una de las renovaciones de estadios de clubes más grandes de Sudamérica. El Estadio Monumental experimentará una transformación trascendental que hará historia en el fútbol y elevará su prestigio mundial. El proyecto se presentará oficialmente a finales de enero o principios de febrero, y la construcción comenzará a finales de mayo, durante el receso por la Copa Mundial”.

El Chiringuito también publicó el video difundido por River.

¿Cuándo terminarán las obras de reforma del Estadio Monumental?

El plan de la directiva de River Plate consiste en que la reforma del Estadio Monumental dure aproximadamente 3 años, iniciando el proceso de transformación en mayo próximo (con lo cual llegaría sin inconvenientes al Mundial 2030). Durante este periodo, el primer equipo no necesitará mudar su localía, un detalle para nada menor y que en cierto punto preocupaba a sus hinchas.

En síntesis