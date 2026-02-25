Desde Barcelona aseguran que pueden fichar a Julián Álvarez o Haaland: “Se amortiza en cinco años”

Ahora mismo, el Barcelona se encuentra bajo el interinato de Rafa Yuste, tras la decisión de Joan Laporta y sus allegados más cercanos de dimitir a sus cargos dirigenciales, con el objetivo de presentarse a una nueva elección y seguir comandando al club culé.

Con las finanzas ya mucho más ordenadas, parece que al blaugrana le falta una pieza clave en su equipo para ir a por la Champions League, y planean conseguirla en el próximo mercado, con las figuras de Julián Álvarez y Erling Haaland como los principales candidatos para ocupar el centro de la ofensiva cuando Robert Lewandowski termine su contrato y se marche del club.

Erling Haaland es otra de las opciones del Barcelona. (Gemini/IA)

De acuerdo a Joan Soler, director del club y miembro del departamento deportivo durante la gestión de Joan Laporta, y que busca volver a ocupar esos cargos luego de las elecciones, así lo aseguró: “Por supuesto que sí [estamos en condiciones]. Los fichajes se amortizan en cinco años. La economía del club está preparada para hacer un fichaje así“.

No obstante, dejó claro que no cometeran los errores de dirigencias pasadas, donde aceptaban pagar valores muy superiores a los que debían: “No nos excederemos del valor de mercado; no queremos dar saltos salariales que superen lo que nos hemos fijado. No podemos dejar el club en peor situación de la que lo encontramos”, afirmó Soler en Cadena SER.

Joan Soler, exdirectivo del Barcelona, aseguró que pueden ir a por Julián o Haaland, de ser necesario. (Cadena Ser)

Finalmente, también advirtió que el Barcelona primero mirará en La Masía, antes de enfrentarse a una decisión de gastar decenas de millones de euros en un nuevo delantero centro. El valor tanto de Haaland como de Julián está sobre los 100 millones en este momento, y podría incrementar luego del Mundial 2026.

“La comisión deportiva encabezada por Deco y Bojan miran todo el equipo, todas las opciones que hay. Puede que el puesto del delantero centro sea uno a reforzar, pero no puedo asegurarlo”, explicó Soler. “Al final, siempre empezamos mirando por casa, si tenemos un jugador para impulsar al primer equipo“, concluyó el ex directivo del FC Barcelona.

