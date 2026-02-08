Es tendencia:
Joan Laporta explicó por qué no le renovó a Lionel Messi en Barcelona: “Tenía que proteger al club”

A más de 5 años de la salida del argentino, el presidente del culé volvió a dar las razones de su decisión.

Por Agustín Vetere

Lionel Messi en su despedida de Barcelona.
© GettyLionel Messi en su despedida de Barcelona.

A pocas horas de materializarse su renuncia como presidente de Barcelona, Joan Laporta brindó una entrevista en la que repasó los eventos más importantes de este último ciclo al frente del club catalán. Entre ellos, el mandatario se refirió a la salida de Lionel Messi.

Laporta, que renuncia como estrategia para volver a presentarse en las elecciones de marzo, recordó la emotiva salida del astro argentino en 2021. Entre lágrimas, comunicó en conferencia de prensa que no le iban a renovar el contrato. Así, derivó en Paris Saint-Germain por las siguientes dos temporadas.

Al respecto, Laporta explicó a As que se trató de una decisión complicada de tomar, pero que debió hacerlo para cuidar a Barcelona como institución, algo que los hinchas no le perdonan aún.

“Hemos tomado algunas decisiones que me han sabido mal, pero tenía que proteger al Barça. Hubiera sido un error no tomar decisiones”, comentó el abogado y empresario de 63 años sobre la salida de la Pulga.

Barcelona tendrá elecciones el 15 de marzo

“La fecha la escogimos con Deco y Flick. También hemos comunicado a LaLiga que queremos el partido contra el Sevilla se juegue en 15 de marzo. El único problema sería el partido de Champions, porque si nos ponen la vuelta el 18 de marzo, priorizamos los intereses deportivos”, explicó Laporta sobre la fecha.

Y se extendió: “Seguro que los socios lo entenderían porque lo que quieren es que el equipo gane. En todo caso, habrá otras sedes electorales, aparte del Camp Nou, para fomentar las elecciones”.

La decisión de Lamine Yamal con Lionel Messi de cara a la Finalisisma

La decisión de Lamine Yamal con Lionel Messi de cara a la Finalisisma

Datos clave

  • Joan Laporta renunció a la presidencia del Barcelona para presentarse a las elecciones de marzo.
  • El club catalán programó las próximas elecciones institucionales para el día 15 de marzo.
  • Lionel Messi salió del club en 2021 hacia el Paris Saint-Germain tras no renovar contrato.
agustín vetere
Agustín Vetere

