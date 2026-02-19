El comunicado de Real Madrid en plena investigación de UEFA por la denuncia de Vinícius a Prestianni por racismo

Un día después que UEFA confirmara su decisión de designar un Inspector de Ética y Disciplina para dar continuidad a la investigación por los supuestos insultos racistas que Gianluca Prestianni habría propinado a Vinícius en pleno partido de Champions League entre Benfica y Real Madrid, el club español dio a conocer con un comunicado su involucración en el proceso.

“El Real Madrid C. F. comunica que hoy ha aportado a UEFA todas las pruebas disponibles sobre los incidentes ocurridos el pasado martes 17 de febrero en el partido de Champions League que nuestro equipo disputó en Lisboa contra el SL Benfica”, se expresó desde La Casa Blanca.

“Nuestro club ha colaborado de manera activa con la investigación abierta por UEFA tras los inaceptables episodios de racismo vividos durante dicho partido. El Real Madrid agradece el respaldo unánime, el apoyo y el cariño que ha recibido nuestro jugador Vinicius Jr. desde todos los ámbitos del fútbol mundial”, continúa el comunicado.

El protocolo anti racismo aplicado en pleno partido no logró determinar si existió o no agresión racial de Prestianni. (Getty).

Además, el club que preside Florentino Pérez reiteró el compromiso de continuar trabajando de manera coordinada con diferentes instituciones para “erradicar el racismo, la violencia y el odio”, tanto en el deporte como en la sociedad.

El descargo de Vinícius

El autor del gol que le dio el triunfo 1-0 al Real Madrid en su visita al Benfica recurrió a las redes sociales para hacer un descargo público sobre el episodio de racismo del que asegura haber sido víctima. “Los racistas son, ante todo, cobardes. Necesitan taparse la boca con la camiseta para demostrar lo débiles que son“, escribió.

Y continuó: “Cuentan con la protección de otros que, teóricamente, tienen la obligación de castigarlos. El protocolo fue simple, mal ejecutado y no sirvió para nada. Nada de lo que pasó hoy es nuevo en mi vida ni en la de mi equipo. No me gusta aparecer en situaciones así, sobre todo después de una gran victoria y cuando los titulares deberían ser sobre el triunfo del Real Madrid, pero es necesario“.

Data clave