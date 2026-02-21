Caso Vinícius: la Confederación Brasileña elevó un pedido de castigo para Prestianni

La Confederación Brasileña de Fútbol se pronunció en pleno cauce la la investigación que inició UEFA por los supuestos insultos racistas propinados por Gianluca Prestianni a Vinícius en pleno partido entre Benfica y Real Madrid, por la ida de los playoffs clasificatorios a los octavos de final de la Champions League.

A través de un comunicado que publicó en sus redes sociales, exigió un “castigo ejemplar” para el futbolista argentino. También que tanto FIFA como UEFA traten con “rigor” este y todos los casos de racismo en torno a los certámenes de su competencia.

“La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) solicitó a la FIFA y a la UEFA rigor para castigar a quienes participaron en el nuevo caso de racismo cometido contra Vinicius Jr. en cartas enviadas a las entidades el jueves (19). En el documento, firmado por el presidente Samir Xaud, la CBF reforzó que espera que la FIFA supervise el caso y que la UEFA adopte todas las medidas necesarias para identificar y castigar a los culpables de insultos raciales”, se informó.

“A la FIFA, la CBF agradeció el gesto público de solidaridad de su presidente, Gianni Infantino, y elogió los cambios en los artículos 15 y 30 del código disciplinario de la entidad, que ofrecen nuevos mecanismos y formas de combatir y erradicar la discriminación en el fútbol”, continuó el comunicado.

Se añadió que “ante la UEFA, la CBF destacó que la institución europea ha sido una de las líderes en la lucha contra el racismo y la discriminación, con políticas creadas para prevenir y castigar conductas discriminatorias. También señaló el artículo 2 de su estatuto, que establece que uno de sus objetivos es promover el fútbol sin ningún tipo de discriminación, y el artículo 7bis, que refuerza que sus afiliados deben implementar medidas efectivas para frenar nuevos delitos raciales, mediante políticas de prevención y castigos severos”.

Y concluye: “La CBF también envió una solicitud formal a la UEFA para una investigación exhaustiva sobre los actos cometidos contra Vinicius Jr., que tenga en cuenta el testimonio de la víctima y de las personas presentes, para identificar y castigar de manera ejemplar a los implicados en el episodio”.

Los tres elementos de prueba que presentó Real Madrid

Si bien en Real Madrid no dieron detalles sobre cada una de las pruebas presentadas, el periodista José Luis Sánchez fue un paso más allá en el popular programa español El Chiringuito de Jugones y avanzó que ese material consta de tres elementos.

“El recurso del Real Madrid se va a sustentar en tres puntos. Primero, todas las imágenes del incidente de Prestianni con Vinícius Júnior, (segundo) Las imágenes de la grada donde se ven gestos racistas y por último (tercero) todas las declaraciones de los jugadores del Real Madrid que escucharon las palabras del argentino”, detalló.

Data clave