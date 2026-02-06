El plan por el que apuesta Flamengo para romper el mercado con Vinícius Júnior

La actualidad del fútbol brasileño, al menos con equipos como Flamengo y Palmeiras, es similar al ‘Modo Carrera’ del FC26, donde, previo a iniciar la partida como mánager, se puede conseguir una importante inyección de dinero. Después de que el Mengão sumara a Lucas Paquetá, por quien desembolsaron 42.2 millones de euros, lo que equivale a casi 50 millones de dólares si se tiene en cuenta la moneda que suele utilizarse en el mercado de pases de Sudamérica, ahora sueñan con Vinícius Júnior.

Sí, aunque resulte irreal, desde el elenco situado en Río de Janeiro quieren repatriar al nacido en São Gonçalo, quien se formó en la institución y luego dio el salto hacia Europa para vestir la camiseta de Real Madrid. Todo esto ocurre en medio del interés multimillonario que posee Al Ahli, que también pretende quedarse con el extremo de 25 años.

Debido a que Florentino Pérez no acordó la renovación contractual —hoy está estancada— de Vini, quien tiene un vínculo que lo une al Merengue hasta mediados de 2027, desde el Rubro-Negro buscan convencer al futbolista, que disputará el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, para que llegue con el pase en su poder, según reportaron desde O Globo.

La fuente citada revela que desde la dirigencia del Mengão tienen un plan en el que apuestan al lado emocional y la conexión con su ciudad natal como un factor clave, más allá de que poseen el dinero suficiente para hacerse cargo del elevado salario que percibiría Vinícius Júnior.

Vinícius Júnior aún no renovó su vínculo con Real Madrid. (Getty Images)

Vinícius sigue sin renovar con Real Madrid

Rodrygo Goes tuvo la posibilidad de irse durante el último mercado de pases que se llevó a cabo en 2025, pero se terminó quedando porque las ofertas no alcanzaban las pretensiones de Real Madrid. En cambio, como a Vinícius Júnior querían mantenerlo y renovarle el vínculo, rechazaron todas las propuestas que llegaron desde Arabia Saudita, donde le ofrecían un salario multimillonario, superando a lo que percibe en España.

Después de lo que fue el Mundial de Clubes, la junta directiva que comanda el empresario Florentino Pérez, decidió mantener una nueva reunión con los agentes del ex Flamengo para tramitar su extensión contractual. El acuerdo, en cuanto a lo económico, estaba casi sellado. Pero todo se torció por los pocos minutos que tenía en la llegada de Xabi Alonso. Con el correr del tiempo, su presencia en el campo de juego mejoró, pero el brasileño se mantuvo en la misma posición y sigue sin dar el visto bueno para extender el vínculo.

