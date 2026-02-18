El partido de ida de los playoffs clasificatorios a los octavos de final de la Champions League que Benfica y Real Madrid disputaron en el Estadio da Luz terminó en escándalo después que Vinícius denunciara haber sido víctima de un insulto racista por parte de Gianluca Prestianni después de marcar el gol que le dio el triunfo 1-0 al equipo español.

Advertido por el brasileño, el árbitro François Letexier aplicó el protocolo anti racismo y detuvo el juego durante diez minutos para que desde el VAR se analizaran las imágenes del careo entre los jugadores, en la que no se pudo constatar esa agresión debido a que el argentino siempre mantuvo su boca tapada con la camiseta.

Más allá de no haberse podido confirmar la denuncia de Vinícius en el transcurso del encuentro, desde UEFA se tomó la decisión de dar continuidad a la investigación y este miércoles se anunció que para ello se designó a un Inspector de Ética y Disciplina.

La principal tarea de este revisor será investigar los “presuntos comportamientos discriminatorios” ocurridos durante el partido entre el Benfica y el Real Madrid, celebrado el martes 17 de febrero en el Estadio da Luz. Al respecto, el ente rector del fútbol europeo hizo saber que “se darán a conocer más detalles sobre este proceso a su debido tiempo”.

El careo entre Prestianni y Vinícius en pleno partido. (Getty).

Mbappé confirmó la acusación de Vinícius

Ya finalizado el partido, impactó la declaración contundente de Kylian Mbappé en la que aseguró haber escuchado al exjugador de Vélez decirle hasta cinco veces ”mono” a su compañero. De momento, Gianluca Prestianni negó esas acusaciones, pero se vio obligado a cerrar los comentarios en sus redes sociales ante la gran cantidad de agresiones y recriminaciones que recibió por la sospecha de su proceder.

El descargo de Vinícius

El autor del gol que le dio el triunfo 1-0 al Real Madrid en su visita al Benfica recurrió a las redes sociales para hacer un descargo público sobre el episodio de racismo del que asegura haber sido víctima. “Los racistas son, ante todo, cobardes. Necesitan taparse la boca con la camiseta para demostrar lo débiles que son“, escribió.

Y continuó: “Cuentan con la protección de otros que, teóricamente, tienen la obligación de castigarlos. El protocolo fue simple, mal ejecutado y no sirvió para nada. Nada de lo que pasó hoy es nuevo en mi vida ni en la de mi equipo. No me gusta aparecer en situaciones así, sobre todo después de una gran victoria y cuando los titulares deberían ser sobre el triunfo del Real Madrid, pero es necesario“.

