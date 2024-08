El dardo de Bernardo Silva para Garnacho tras la final de la Community Shield: "Eso no me gusta"

Alejandro Garnacho fue una de las caras visibles de la final de la Community Shield que se disputó el fin de semana y que tuvo como ganador al Manchester City, esto tras vencer al Manchester United en la tanda de penales después de igualar 1-1 en el tiempo reglamentario.

El jugador de la Selección Argentina marcó el 1-0 transitorio a pocos minutos del final y fue el responsable de tener la pelota para consumir el tiempo en el reloj ante lo que parecía ser la consagración de los Red Devils contra su clásico rival. Fue allí cuando, con el juego detenido, recibió una dura infracción de Bernardo Silva que le valió la amonestación al portugués.

Conocido el desenlace del encuentro, con todo el plantel del Manchester City celebrando, Silva habló sobre la jugada puntual que despertó críticas al tratarse de una falta agresiva contra un futbolista que lleva pocos años como profesional. Lejos de arrepentirse, el mediocampista defendió lo que hizo en el campo: “Estoy contento con mi tarjeta amarilla”.

Luego, el futbolista de los Citizens justificó su accionar: “Creo que había sido falta a nuestro favor y él no necesitaba ir a por el balón. Si toca la pelota, tengo permiso para hacer algo así. Sabía que iba a ser amonestado, pero las reglas son las reglas”.

Además, hubo un reproche para Alejandro Garnacho por la forma en la que intentaron defender el resultado sobre el cierre del encuentro. “A esa altura del partido estábamos perdiendo y necesitábamos reanudar rápido con la pelota. Esa táctica de querer retrasar el juego no me gusta”, sentenció Bernardo para ponerle fin a la discusión.

El gran elogio que recibió Garnacho por una leyenda del United

Alejandro Garnacho se hace sitio en el United.

Roy Keane, quien se mostró crítico por la actitud de los futbolistas que dirige Erik ten Hag durante la final contra Manchester City, separó y destacó el nivel de Alejandro Garnacho: “Hace todo lo que hacen los buenos jugadores. Los buenos jugadores tienen un impacto en el juego y cada vez que él (Garnacho) está en el campo de fútbol tiene impacto, hace algo. Se abre paso, hace un bonito remate. Cuando entra al campo ahora espero esto de él”.

Para el resto del plantel no hubo más que críticas por parte del ídolo de los Red Devils. ”Al final no son lo suficientemente fuertes y necesitarán un poco más de temple para evitar recibir goles en los últimos minutos como el que recibieron vs. Manchester City”, concluyó en diálogo con ITV.