Thomas Frank, DT del Tottenham, contó un detalle del Cuti Romero que prendió el alerta en Argentina

Cristian Romero fue reemplazado sorpresivamente por Thomas Frank en el entretiempo del encuentro que el Tottenham Hotspur disputó con el Manchester City como local este domingo primero de febrero por la fecha 24 de la Premier League. Y si bien el Cuti salió con el resultado 2 a 0 abajo y en la segunda parte los Spurs lograron empatarlo, los hinchas del club de Londres quedaron preocupados.

Es que el defensor de la Selección Argentina no solo es el capitán, sino que viene siendo una de las principales figuras de un elenco que en la liga inglesa alterna más malas que buenas (se ubica decimocuarto, con solo 9 unidades de margen por encima de la zona de descenso), pero que en la UEFA Champions League logró meterse directamente a los Octavos de Final.

Incluso, en un momento, como no se notó ninguna complicación física y además no es habitual que sea sustituido, la prensa local especuló con algún conflicto interno entre el Cuti y el estratega. No obstante, el propio Thomas Frank aclaró el panorama en la conferencia de prensa posterior al empate con el conjunto comandado por Pep Guardiola.

“Fue por una dolencia. Ya tuvo problemas durante el partido contra el Eintracht Frankfurt en Champions League, pero en ese momento logró aguantar. Hoy volvió a tener dificultades, pero esperamos que sea algo menor“, comentó el técnico del Tottenham, que de esta manera alarmó también al staff de Lionel Scaloni, aunque todas las partes anhelan que no sea nada grave.

En ese mismo sentido, Frank se expresó sobre el valor agregado que le da a su equipo la presencia de Cristian Romero: “Él es un futbolista muy bueno, pero se destaca por ser un ganador y un luchador. La forma en que pelea con el equipo es excepcional. En Frankfurt tuvo una actuación de capitán fantástica a pesar de estar mal“.

La Finalissima se acerca y todo percance, por más mínimo que sea, hace saltar las alarmas en Argentina

Publicidad

Publicidad

La Selección Argentina se arrima cada vez más a la fecha en la que se tendrá que reagrupar para afrontar la Finalissima con España y el amistoso con Qatar, ambos en el Lusail de Doha. Por eso, como ya inició febrero y los partidos serán a fines de marzo, cualquier situación como la del Cuti Romero enciende las alarmas del cuerpo técnico de Lionel Scaloni.

ver también España confirma la baja de un titular para la Finalissima vs. Argentina

ver también Con el Mundial 2026 como foco: el regreso progresivo de Exequiel Palacios

Además, la Selección Argentina ya confirmó una baja sensible tanto para el duelo con La Roja como para el Mundial, que es la de Juan Foyth, que al romperse el tendón de Aquiles, en el encuentro que disputó sobre el cierre de enero con el Villarreal vs. Real Madrid, quedó descartado.

En síntesis

Cristian Romero fue sustituido en el entretiempo del partido frente al Manchester City por lesión.

fue sustituido en el entretiempo del partido frente al por lesión. El entrenador Thomas Frank confirmó que el defensor arrastraba dolencias desde el juego contra Eintracht Frankfurt .

confirmó que el defensor arrastraba dolencias desde el juego contra . Tottenham empató el encuentro tras la salida del capitán argentino este domingo 1 de febrero.

Publicidad