La sorpresiva autocrítica del Colo Barco tras ganarle 4 a 1 al LOSC: ”Tenemos que jugar serio”

Valentín Barco y Joaquín Panichelli (marcó un gol y ya son 13 en 27 partidos) se volvieron a florear en una nueva victoria del Racing de Estrasburgo. Esta vez fue contundente, al vencer 4 a 1 al Lille en condición de visitante en el Estadio Pierre-Mauroy, en uno de los compromisos correspondientes a la jornada 19 de la Ligue 1.

De esta manera, el conjunto que cuenta con el inglés Gary O’neil como entrenador (reemplazó recientemente a Liam Rosenior, quien ahora es el estratega del Chelsea) acumula 30 puntos, se ubica séptimo y se mantiene a la expectativa de alguno de los cupos para participar de competencias de la UEFA en la próxima temporada.

Sin embargo, aunque pareciera ser todo color de rosas por estas horas en el Racing de Estrasburgo, Valentín Barco, en conversación con la transmisión oficial del partido, se mostró bastante enojado por la jugada en la que en el tercer minuto de descuento el LOSC consiguió disminuir la ventaja mediante un tanto registrado por el belga-español Matías Fernández Pardo.

”Las últimas dos jugadas no me gustaron para nada. Si queremos pelear por cosas grandes, tenemos que jugar serio aunque estemos ganando 1 a 0 o 4 a 0”, señaló el Colo, con claridad y un claro tono de fastidio, a pesar del triunfo. Y en esa misma línea, agregó: ”Estoy muy contento con el equipo en general, pero no podemos conceder un gol así por no jugar serio”.

Valentín Barco es el futbolista de campo con más minutos en el Racing de Estrasburgo

El Colo Barco, después del arquero titular Mike Penders, es el futbolista con más minutos del Racing de Estrasburgo en lo que va de la temporada 2025/2026. El ex Boca acumula 1988 minutos repartidos entre 26 compromisos. Además, exhibe 8 asistencias y un gol.

Colo Barco no podrá jugar el próximo partido vs. PSG

Valentín Barco sufrió una situación poco habitual. Fue amonestado vs. Metz el pasado 18 de enero, pero no se registró debidamente por parte de las autoridades. Y al llegar de esta manera a su quinta tarjeta amarilla en la Ligue 1 2025/2026, tendrá que cumplir su fecha de suspensión contra el París Saint-Germain este domingo primero de febrero.

Publicidad