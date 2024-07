La Selección de Inglaterra está en la búsqueda de un nuevo entrenador luego de la salida de Gareth Southgate. Tras no poder ganar el título de la Eurocopa al perder la final ante España, el nacido en Watford decidió dar un paso al costado y ahora la Federación Inglesa (FA) evalúa distintas opciones. Entre las más destacadas, aparece Pep Guardiola, quien tiene contrato con Manchester City, aunque hasta mediados de 2025.

Luego de que el seleccionado de los Tres Leones anunció el adiós de Southgate, surgieron rápidamente varios candidatos a sucederlo. Entre las opciones más fuertes que han sonado, de acuerdo a múltiples fuentes, aparecen desde Eddie Howe y Graham Potter hasta nombres como Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino y Sarina Wiegman, quien dirige a la selección femenina inglesa.

Pep Guardiola ha surgido en las últimas horas como un serio contendiente para dirigir a Inglaterra. Según el periodista Miguel Delaney de The Independent, la FA ya considera un plan para seducir al técnico oriundo de Sampedor de tomar las riendas del seleccionado sin tener que negociar con su actual club, Manchester City.

El plan de la FA para seducir a Pep Guardiola con dirigir a la selección de Inglaterra

En definitiva, los altos mandos de la federación inglesa consideran la chance de que Guardiola se una a la selección recién en 2025, es decir, cuando termine su compromiso actual con Manchester City. Para ello, según el citado comunicador, nombrarían un técnico interino para que se haga cargo del combinado nacional hasta que pueda asumir el ex de Barcelona.

Pep Guardiola, junto al presidente de Manchester City, Khaldoon Al Mubarak (IMAGO / Action Plus).

Por el momento, Manchester City espera por las intenciones que tenga Pep Guardiola respecto a su futuro. La idea es ofrecerle una renovación de contrato, pero de momento, no hay negociaciones al respecto. Según varios periodistas como Fabrizio Romano o David Ornstein de The Athletic, existe la posibilidad seria de que el catalán decida cumplir con su contrato y no renovar.

Esto permitiría a la FA la posibilidad de contar con un técnico de una estirpe ganadora, pero también con buen manejo de grupo, algo que se le ha criticado a Gareth Southgate, sobre todo en este último tiempo, según varios medios ingleses.

¿Qué dijo Pep Guardiola sobre la chance de dirigir a una selección?

Si bien ya sabe lo que es dirigir competencias importantes a nivel clubes, Pep Guardiola tiene deseos de liderar una selección y dirigir un Mundial. En una entrevista para ESPN en el pasado mes de febrero, reconoció este anhelo y esta posibilidad podría llegar con la selección inglesa.

“Me gustaría tener la experiencia de vivir un Mundial, una Eurocopa. Una Copa, una Copa América, lo que sea. Me gustaría vivir esto. No sé cuándo, dentro de cinco, diez, 15 años, pero me gustaría jugar un Mundial como entrenador“, dijo el actual entrenador de Manchester City.

Las estadísticas de Pep Guardiola como entrenador

Pep Guardiola es uno de los entrenadores más laureados de toda la historia del fútbol mundial. Ganó un total de 38 títulos para ser el segundo con más cantidad, sólo superado por Sir Alex Ferguson (49 conquistas).

El catalán logró 27 títulos nacionales y 11 internacionales. Con Barcelona, en la era dorada que lideró junto a Lionel Messi, levantó 14 trofeos, incluidas dos Champions League (2008-09 y 2010-11). Con Bayern Múnich, no pudo ganar el máximo galardón europeo, pero sí pudo lograr siete conquistas, incluidas tres Bundesligas (2013-14, 2014-15 y 2015-16).

A Manchester City llegó a mitad de 2016 y continúa en la actualidad, siendo el club en el que más tiempo ha estado. Ganó 17 títulos e hizo historia en 2023 al ganar el triplete (UEFA Champions League, Premier y FA Cup). A su vez, lleva 6 títulos de la liga inglesa en las últimas 7 temporadas (4 de forma consecutiva). En el resumen, dirigió un total de 472 partidos, de los que ganó 349, empató 57 y perdió 66 lo que hace un promedio del 77,9 por ciento de los puntos ganados.