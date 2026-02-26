Es tendencia:
Fue rival de River en la última Copa Libertadores y será el refuerzo que tanto esperó Almeyda en Sevilla

Fue elegido mejor jugador de 2025 en Ecuador y aspira a jugar el próximo Mundial.

Por Juan Ignacio Portiglia

Mientras cumple con la suspensión de siete partidos que le valió, de manera injusta para él, su careo ante el árbitro del partido ante Deportiva Alavés, Matías Almeyda recibió como buena noticia el acuerdo para el arribo de un nuevo refuerzo al Sevilla, incluso cuando la crisis económica del club hizo muy difícil la posibilidad de jerarquizar el plantel desde su arribo.

El futbolista en cuestión es Patrik Mercado, mediocampista de 22 años que supo enfrentar a River con Independiente del Valle en la pasada edición de la Copa Libertadores y también ha sido convocado ya por Sebastián Beccacece a la Selección de Ecuador, por lo que su llegada a Europa será clave para buscar ganarse un lugar en la nómina para disputar el próximo Mundial.

Que Matías Almeyda pueda disfrutar del jugador ecuatoriano dependerá en gran parte de que logre cumplir el objetivo de mantener al Sevilla en Primera División y cumpla con el contrato firmado hasta junio de 2027, pues este no se incorporará hasta una vez finalizada la presente temporada.

“El Sevilla FC e Independiente del Valle han alcanzado un principio de acuerdo para la compra de los derechos federativos del jugador Patrik Mercado (Tena, Ecuador, 22 años), sujeto a la ejecución de la transferencia por parte del Sevilla. El centrocampista internacional ecuatoriano no pasará a formar parte de la disciplina del Sevilla FC hasta que se concrete su traspaso, en el mercado de verano 2026/27″, se comunicó desde el club para aclarar cómo se llevará adelante la gestión.

Mercado fue elegido el mejor jugador de 2025 en Ecuador. (Getty).

Mercado ha sido recientemente galardonado como el mejor jugador de la temporada 2025 y mejor volante ofensivo en los premios EL PRO 2025 de Ecuador. En dicha temporada 24/25 finalizó su participación con siete tantos y once asistencias como dígitos destacados”, se agregó para dar más detalles sobre el jugador que llega para reforzar una posición que Matías Almeyda había esperado mucho por entender que a su equipo le estaba faltando creatividad de mitad de cancha en adelante.

La drástica decisión que tomó Almeyda tras confirmarse su suspensión de 7 partidos en Sevilla: “Nunca más”

El monto del acuerdo

Aunque en Sevilla no no se hicieron oficiales los montos de la operación, desde el portal Estadio Deportivo se avanzó que asciende a unos seis millones de euros. Previamente los del Nervión ya habían convencido al futbolista. Sin embargo, tampoco se dieron detalles sobre cuál será la duración de su contrato.

Data clave

  • Patrik Mercado, mediocampista de 22 años, es el nuevo refuerzo del Sevilla FC.
  • El club español acordó pagar seis millones de euros a Independiente del Valle.
  • El jugador ecuatoriano se incorporará al equipo en el mercado de verano 2026/27.
