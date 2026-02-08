El blooper del Diablito Echeverri que privó a Girona de quedarse con el triunfo ante el Sevilla de Almeyda

Por la Fecha 23 de LaLiga, Sevilla y Girona igualaron por 1-1 en el Estadio Ramón Sánchez Pizjuán en un duelo clave con ambos equipos comprometidos en la lucha por mantener la categoría esta temporada. Claudio Echeverri ingresó en el complemento para la visita y no tuvo un buen pasaje.

El club perteneciente al City Group, donde se encuentra a préstamo el Diablito, se adelantó en el marcador en apenas 2 minutos de partido. Fue Thomas Lemar quien enganchó para adentro y definió de derecha y por lo bajo para el 1-0 parcial.

Con la ventaja a favor, para el arranque de la segunda mitad, el volante ofensivo argentino saltó al campo en lugar del atacante Vladyslav Vanat. Pero fue en tiempo de descuento cuando cometió un grosero error que le costó los tres puntos a Girona.

Es que Echeverri contuvo la pelota en sus pies por más tiempo cerca de su área y, ante la presión de los rivales, la perdió. Kike Salas, con un potente zurdazo contra el palo más lejano, aprovechó la cesión para anotar el 1-1 definitivo.

Sobre el cierre del encuentro, en el octavo minuto adicionado, Christian Stuani tuvo la oportunidad de devolverle la ventaja a la visita y salvar a Echeverri, pero falló su penal y todo finalizó 1-1.

