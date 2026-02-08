Es tendencia:
El blooper del Diablito Echeverri que privó a Girona de quedarse con el triunfo ante el Sevilla de Almeyda

El futbolista del City Group perdió la pelota cerca de su arco y le costó caro a su equipo.

Por Agustín Vetere

Por la Fecha 23 de LaLiga, Sevilla y Girona igualaron por 1-1 en el Estadio Ramón Sánchez Pizjuán en un duelo clave con ambos equipos comprometidos en la lucha por mantener la categoría esta temporada. Claudio Echeverri ingresó en el complemento para la visita y no tuvo un buen pasaje.

El club perteneciente al City Group, donde se encuentra a préstamo el Diablito, se adelantó en el marcador en apenas 2 minutos de partido. Fue Thomas Lemar quien enganchó para adentro y definió de derecha y por lo bajo para el 1-0 parcial.

Con la ventaja a favor, para el arranque de la segunda mitad, el volante ofensivo argentino saltó al campo en lugar del atacante Vladyslav Vanat. Pero fue en tiempo de descuento cuando cometió un grosero error que le costó los tres puntos a Girona.

Es que Echeverri contuvo la pelota en sus pies por más tiempo cerca de su área y, ante la presión de los rivales, la perdió. Kike Salas, con un potente zurdazo contra el palo más lejano, aprovechó la cesión para anotar el 1-1 definitivo.

Tweet placeholder

Sobre el cierre del encuentro, en el octavo minuto adicionado, Christian Stuani tuvo la oportunidad de devolverle la ventaja a la visita y salvar a Echeverri, pero falló su penal y todo finalizó 1-1.

Datos clave

  • Sevilla y Girona empataron 1-1 en el Estadio Ramón Sánchez Pizjuán por la fecha 23.
  • Thomas Lemar anotó el primer gol para Girona en el minuto 2 del partido.
  • Claudio Echeverri perdió el balón que permitió el gol del empate de Kike Salas.
Agustín Vetere

