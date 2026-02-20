La drástica decisión que tomó Almeyda tras confirmarse su suspensión de 7 partidos en Sevilla: “Nunca más”

Matías Almeyda comenzará a pagar este domingo, en la visita de Sevilla al Getafe, la primera de las siete jornadas de suspensión que recibió como castigo después de su expulsión y posterior encontronazo con el árbitro en el duelo de la pasada jornada ante Deportivo Alavés.

El entrenador argentino compareció en conferencia de prensa este viernes y volvió a manifestar que pese a acatarse a la sanción la considera injusta, insistiendo en que nunca propinó insultos al colegiado y que sólo le pidió explicaciones sobre la causa de su expulsión, que también consideró equivocada.

“El arbitraje se equivoca, a veces lo hace bien… No me voy a poner en contra del arbitraje. Lo que menos tenemos que pensar hoy es en los árbitros, no ganás nada. Hay que dar tranquilidad, que no piensen que nos perjudican. En todos los partidos hay protestas desmedidas, así que hay muchos equipos más descontentos con esta liga“, señaló.

Deslizando que existe un trato desigual hacia los distintos entrenadores de la máxima categoría del fútbol español, Matías Almeyda compartió además una decisión drástica que comenzará a implementar cuando ya haya cumplido con su castigo: “No hablaré nunca más con ningún árbitro. Ni para bien, ni para mal. Yo no puedo, otros sí. Me pondré una mordaza”, avisó.

Matías Almeyda fue sancionado por el Comite de Disciplina de la RFEF con 7 partidos por su cruce con el árbitro Iosu Galech.

“Mi manera de actuar fue con las manos atrás, indefenso y hablando. El que apunta, el que toca y empuja es el que ataca. No yo. Tengo valores y considero que es injusto. Me dejaron afuera por la mitad del torneo, pero lo acepto con más pasión y ganas todavía, porque le agarro más cariño a este equipo”, dijo volviendo a repasar su comportamiento en el careo con Iosu Galech Apezteguía.

La nueva metodología en tiempos de sanción

Matías Almeyda reveló algunos detalles sobre cómo será la metodología de trabajo tanto suya como de su cuerpo técnico durante los siete partidos en que le tocará cumplir la sanción impuesta. “El que toma las decisiones soy yo aunque esté afuera. Javi (Martínez) va a estar al mando, me gusta como trabaja y tiene mucha capacidad. Nosotros estaremos desde algún lugar dándole esa información sobre el juego y en comunicación para el tema de los cambios”, explicó.

Y agregó: “Confío en Javi y en la gente que estará ahí, en los jugadores. Tendré mis minutos para hablar en el descanso, pero yo no soy tan importante como ustedes creen. Todo esto me causa dolor, tristeza, pero son las reglas y me tocará aguantarlas, lamentablemente”.

Data clave

Matías Almeyda recibió una suspensión de siete jornadas tras su expulsión ante Deportivo Alavés.

recibió una suspensión de tras su expulsión ante Deportivo Alavés. El árbitro Iosu Galech Apezteguía informó un encontronazo con el entrenador argentino en la liga.

informó un encontronazo con el entrenador argentino en la liga. Javi Martínez quedará al mando del equipo durante los partidos de sanción de Almeyda.

