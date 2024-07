El fútbol da muchas vueltas, y quienes un día están en lo más alto, rápidamente pueden caer desde ese peldaño sin poder hacer mucho para evitar la caída. Algo por el estilo sucedió con un futbolista dos veces campeón de Premier League, pero que a sus 34 años ya está retirado y ahora trabaja de albañil.

Hablamos de Danny Drinkwater, uno de los héroes de aquel Leicester City campeón de la Premier League en la Temporada 2015/16, quien anunció su retiro en octubre pasado, tras 18 meses sin jugar profesionalmente. Con pasos por Manchester United, Chelsea y hasta un par de encuentros con la Selección de Inglaterra, la carrera de Drinkwater se desplomó de un momento para otro.

En junio del 2022, Drinkwater terminó su contrato de cinco años con Chelsea, donde apenas jugó 23 partidos y pasó más tiempo cedido fuera del club que dentro del plantel. Tras 34 presencias en el Championship con el Reading en esa temporada, no volvió a jugar más al fútbol de forma profesional.

Drinkwater llegó a ser convocado para jugar con Inglaterra.

Tras dejar el fútbol, Drinkwater ahora se dedica a ser albañil

En las últimas horas se viralizó una foto subida por el propio Danny Drinkwater a su cuenta de Instagram, en la cual se mostró trabajando en una obra. Muchos rápidamente lo vincularon con una necesidad y mala administración del dinero. Sin embargo, el propio ex futbolista aclaró todo.

Drinkwater trabajando en una obra, días atrás.

“A algunos mensajes, les pido que se comporten. Amo estar en las obras y trabajar. Lo hago porque quiero”, explicó Drinkwater con un mensaje adicional en su cuenta. También mostró que trabaja con amigos y que no tiene la necesidad de hacerlo, sino que disfruta de hacerlo.

“El fútbol me ha dado grandes años, y otros momentos que fueron muy malos, pero los buenos definitivamente superan a los malos. He podido comprarle a mis padres la casa de sus sueños, he podido hacerme cargo de mi familia, así que no voy a venir a hablar mal del fútbol”, destacó Drinkwater meses atrás, en una entrevista tras su retiro.

Drinkwater fue campeón de Premier League y jugó en grandes clubes

Su título con Leicester, el logro más importante de toda su carrera.

Además del título con Leicester del que ya hablamos y en el cual fue pieza clave, Drinkwater tiene en su palmarés la Premier League 2008/09, la cual ganó cuando formaba parte del plantel del Manchester United. En aquellos tiempos no tenía lugar en el primer equipo con un mediocampo repleto de figuras.

Michael Carrick, Paul Scholes, Owen Hargreaves, Darren Fletcher, Anderson, Park Ji-Sung… algunos de los nombres que ocupaban el centro del campo del United por aquellos tiempos. Drinkwater también ganó una Supercopa y una Copa de la Liga con el United en esas épocas, y una FA Cup con el Chelsea en 2018 fue su último título como profesional.

Tras múltiples lesiones y alguna que otra inconducta que le costó su lugar en el plantel de su equipo de turno, Drinkwater dejó de jugar al fútbol con 31 años, edad temprana para un futbolista, especialmente un volante central que suele tener sus mejores años de carrera en esa etapa. En cualquier caso, hoy disfruta de su nuevo oficio y no extraña el fútbol.