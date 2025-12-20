Hansi Flick estalló contra FIFA por ignorar a un jugador de Barcelona en los premios The Best: “Una broma de mal gusto”

Hansi Flick aprovechó la conferencia de prensa previa al duelo que Barcelona disputará este domingo como visitante del Villarreal por la decimoctava fecha de LaLiga de España que lo tiene como único líder para exteriorizar un malestar que venía guardándose desde hace días, relacionado con la entrega de los premios FIFA The Best.

Viendo a Lamine Yamal ser derrotado por Ousmane Dembélé en el galardón al mejor jugador del año, igual que le había sucedido en la entrega del Balón de Oro; no fue ese sin embargo el motivo de su fastidio sino la ausencia de Raphinha en el XI Ideal.

“Para mí no es una gran cosa porque no me ocupo de la situación de quién es el mejor o cuál es el equipo ideal. Pero esto de los XI mejores de FIFA es una broma. Cuando veo que no está Raphinha, es increíble. Fue el jugador de mayor influencia en este equipo la pasada temporada“, se encargó de remarcar el entrenador alemán.

Y continuó: “No soy bueno con los estadísticas, pero creo que tiene una puntuación de 22 en Champions League. Es el mejor en Champions League. Cuando ves los partidos que jugó, cuántos goles marcó, las asistencias que tiene, es increíble. Pero para mi lo más importante es su influencia sobre el equipo”.

Raphinha fue partícipe directo de 60 goles de Barcelona la pasada temporada. (Getty).

Hansi Flick calificó de “injusta” su ausencia en el XI Ideal de FIFA. Y remarcó: “Para mí es una broma de mal gusto. Es increíble que no esté en el XI Ideal de la temporada a nivel mundial. Se lo merecía y creo que (los periodistas presentes) están de acuerdo conmigo”.

Publicidad

Publicidad

¿Cómo quedó el XI Ideal de FIFA?

ver también “Lamine Yamal será el mejor jugador del mundo, pero deberá tener una novia rápido”

Raphinha no encontró lugar en el equipo ideal de FIFA de la temporada 2024/2025 ni como mediocampista ofensivo ni como delantero. El XI quedó conformado con Gianluigi Donnaruma en el arco, Nuno Mendes, Virgil Van Dijk, William Pacho y Achraf Hakimi en la defensa, Pedri, Vitinha, Jude Bellingham y Cole Palmer en mitad de cancha, Ousmane Dembéle y Laminé Yamal en la delantera.

Los números de Raphinha la pasada temporada

En la temporada 2024/2025 Raphinha disputó un total de 57 partidos oficiales con la camiseta de Barcelona, en los que marcó 34 goles y entregó 26 asistencias. Con el club, conquistó Liga, Copa del Rey y Supercopa de España, además de avanzar hasta las semifinales de la Champions League.

Publicidad

Publicidad

En síntesis