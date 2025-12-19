Es tendencia:
“Lamine Yamal será el mejor jugador del mundo, pero deberá tener una novia rápido”

Una ex figura del fútbol mundial le dejó un consejo a la joven estrella de Barcelona. "A mí me ayudó a centrarme", reconoció.

Por Joaquín Alis

Desde que debutó con la camiseta de Barcelona en 2023 con apenas 15 años, el mundo del fútbol posicionó a Lamine Yamal como una de las futuras grandes figuras del mundo. Poco más de dos años después, el español es el jugador franquicia y ya estuvo cerca de ganar su primer Balón de Oro. En ese contexto, Paulo Futre sorprendió con una sorpresiva recomendación para el zurdo.

El exfutbolista portugués, que también estuvo cerca de quedarse con el galardón de France Football siendo superado únicamente por Ruud Gullit, aseguró que el talentoso delantero llegará a lo más alto. Sin embargo, explicó por qué tener una novia será clave para su carrera.

Lamine Yamal será el mejor del mundo… pero tendrá que tener una novia rápido“, fue la frase de Futre en diálogo con Josep Pedrerol. Luego, fundamentó: “Cuando conocí a la madre de mis hijos empecé a ser profesional del fútbol al 100%”.

“Mi exmujer me ayudó a centrarme… Ya no salía las veces que salía. A partir de ahí empecé a tener peso en el vestuario del Porto, porque era más responsable“, aseguró el portugués, aconsejando a la joven estrella del conjunto catalán.

La carrera de Paulo Futre

Paulo Futre debutó en el Sporting de Lisboa y se consagró en el Porto, donde ganó dos Ligas y la Copa de Europa de 1987. Ese gran año le valió para ser Balón de Plata, quedando segundo en la votación del Balón de Oro solo por detrás de Ruud Gullit. Tras este éxito, fichó por el Atlético de Madrid, convirtiéndose en el capitán y figura principal del equipo durante seis temporadas.

En su etapa rojiblanca levantó dos Copas del Rey, anotando en la final de 1992 ante el Real Madrid. Tras dejar el club, su carrera continuó en equipos como Benfica, Olympique de Marsella, Reggiana, AC Milan, West Ham y Yokohama Flügels, aunque marcada por lesiones de rodilla. Se retiró tras ser internacional con Portugal en 41 ocasiones y disputar el Mundial de 1986.

En qué posición finalizó Lamine Yamal en el Balón de Oro y The Best 2025

En 2025, Lamine Yamal finalizó en segunda posición tanto en el Balón de Oro como en el premio The Best de la FIFA. En ambas votaciones, el extremo del Barcelona fue superado únicamente por Ousmane Dembélé, quien se llevó los máximos galardones tras su brillante temporada con el PSG.

A pesar de no ganar el premio principal, Yamal ganó el Trofeo Kopa por segundo año consecutivo y fue pieza clave en el once ideal de la FIFA (FIFPRO World IXI). Estos segundos puestos marcan su mejor registro histórico hasta la fecha, superando el octavo lugar obtenido el año anterior.

DATOS CLAVE

  • Paulo Futre recomendó a Lamine Yamal conseguir una novia rápido para ser profesional.
  • El exfutbolista luso vinculó su responsabilidad en el vestuario con conocer a su exmujer.
  • Futre afirmó que tener pareja le ayudó a centrarse y dejar de salir.
