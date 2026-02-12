Es tendencia:
logotipo del encabezado
Fútbol internacional

Por qué no juegan Pedri, Raphinha y Lewandowski en Barcelona vs. Atlético de Madrid por la Copa del Rey

Los tres futbolistas del conjunto catalán son las principales ausencias en el equipo titular ante el conjunto colchonero.

Por Nahuel De Hoz

Seguí a Bolavip en Google!
Raphinha, Robert Lewandowski y Pedri, futbolistas de Barcelona.
© GettyRaphinha, Robert Lewandowski y Pedri, futbolistas de Barcelona.

Este jueves se vive una jornada electrizante, donde Barcelona y Atlético de Madrid se enfrentan por la semifinal de la Copa del Rey 2025/26. El partido que se disputa en el Riyadh Air Metropolitano que mantiene en vilo a todo el ambiente, cuenta con varias ausencias de peso. Para sorpresa de todos, Robert Lewandowski, Pedri y Raphinha no son parte del equipo titular.

Este encuentro estelar en la capital española corresponde al primer duelo de la serie, que luego debe llevarse a cabo la vuelta en territorio catalán el próximo 3 de marzo. Con el contexto de incertidumbre sobre el primer resultado de la fase, Hansi Flick se enfrenta a múltiples bajas de futbolistas fundamentales en su armado táctico ideal, pero que debe sortear ante un rival muy complicado.

Lo cierto es que Pedri y Raphinha no juegan por lesión y Lewandowski por decisión táctica. En lo que respecta al mediocampista español, se debe a una cuestión muscular en el bíceps femoral de la pierna derecha, que ocurrió en el partido de ayer contra el Slavia de Praga, por lo que todavía afronta un periodo de recuperación para volver a las canchas en óptimas condiciones físicas.

Pedri, futbolista español de Barcelona. (Getty Images)

Pedri, futbolista español de Barcelona. (Getty Images)

Por otro lado, el extremo brasileño tiene una sobrecarga en el aductor en la reciente victoria de Barcelona ante Elche, que lo obliga a estar alejado de las competiciones durante un puñado de días. A su vez, la mayor sorpresa es la ausencia del delantero polaco por decisión de Flick, ya que está en buenas condiciones para ser titular pero el entrenador optó por otros jugadores.

La formación de Barcelona vs. Atlético de Madrid

Joan García; Jules Koundé, Pau Cubarsi, Eric García, Balde; Frenkie de Jong, Marc Casadó, Dani Olmo; Lamine Yamal, Ferran Torres, Fermín López.

Publicidad
Atlético de Madrid vs. Barcelona EN VIVO y ONLINE vía Flow Sports por la Copa del Rey: minuto a minuto

ver también

Atlético de Madrid vs. Barcelona EN VIVO y ONLINE vía Flow Sports por la Copa del Rey: minuto a minuto

Nahuel de Hoz
Nahuel De Hoz

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
Toti Pasman

Boca, con el interinato de Úbeda, no juega a nada y está tirando el semestre a la basura

ggrova
German García Grova

Santiago Ascacibar es nuevo refuerzo de Boca: los detalles

Lee también
Julián Álvarez se rindió ante Pedri: "Es de los mejores del mundo"
Fútbol europeo

Julián Álvarez se rindió ante Pedri: "Es de los mejores del mundo"

Mientras Argentina sufre por Lo Celso, los 4 lesionados que tiene España para la Finalissima
Fútbol Internacional

Mientras Argentina sufre por Lo Celso, los 4 lesionados que tiene España para la Finalissima

Por qué no juega Pedri hoy en Barcelona vs. Copenhague por la Champions League 2026
Champions League

Por qué no juega Pedri hoy en Barcelona vs. Copenhague por la Champions League 2026

Qué pasa si hay empate en Atlético de Madrid vs. Barcelona por la Copa del Rey
Fútbol europeo

Qué pasa si hay empate en Atlético de Madrid vs. Barcelona por la Copa del Rey

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo