Por qué no juegan Pedri, Raphinha y Lewandowski en Barcelona vs. Atlético de Madrid por la Copa del Rey

Este jueves se vive una jornada electrizante, donde Barcelona y Atlético de Madrid se enfrentan por la semifinal de la Copa del Rey 2025/26. El partido que se disputa en el Riyadh Air Metropolitano que mantiene en vilo a todo el ambiente, cuenta con varias ausencias de peso. Para sorpresa de todos, Robert Lewandowski, Pedri y Raphinha no son parte del equipo titular.

Este encuentro estelar en la capital española corresponde al primer duelo de la serie, que luego debe llevarse a cabo la vuelta en territorio catalán el próximo 3 de marzo. Con el contexto de incertidumbre sobre el primer resultado de la fase, Hansi Flick se enfrenta a múltiples bajas de futbolistas fundamentales en su armado táctico ideal, pero que debe sortear ante un rival muy complicado.

Lo cierto es que Pedri y Raphinha no juegan por lesión y Lewandowski por decisión táctica. En lo que respecta al mediocampista español, se debe a una cuestión muscular en el bíceps femoral de la pierna derecha, que ocurrió en el partido de ayer contra el Slavia de Praga, por lo que todavía afronta un periodo de recuperación para volver a las canchas en óptimas condiciones físicas.

Pedri, futbolista español de Barcelona. (Getty Images)

Por otro lado, el extremo brasileño tiene una sobrecarga en el aductor en la reciente victoria de Barcelona ante Elche, que lo obliga a estar alejado de las competiciones durante un puñado de días. A su vez, la mayor sorpresa es la ausencia del delantero polaco por decisión de Flick, ya que está en buenas condiciones para ser titular pero el entrenador optó por otros jugadores.

La formación de Barcelona vs. Atlético de Madrid

Joan García; Jules Koundé, Pau Cubarsi, Eric García, Balde; Frenkie de Jong, Marc Casadó, Dani Olmo; Lamine Yamal, Ferran Torres, Fermín López.

