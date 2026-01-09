Es tendencia:
En España confirman que Raphinha se irá de Barcelona por 100 millones

El delantero brasileño tiene chances de emigrar en este mercado de pases. Sí, en vísperas de la final de la Supercopa de España.

Por Julián Mazzara

Raphinha, delantero de Barcelona.

Barcelona viene de golear a Athletic Club por una de las semifinales de la Supercopa de España, donde Raphinha anotó por duplicado. Ahora, los dirigidos por Hansi Flick se preparan para que, este domingo, se defina el título frente a Real Madrid.

Mientras el plantel blaugrana se alista de cara al derbi español que se llevará a cabo en el King Abdullah Sports City, uno de los periódicos más importantes de España reveló que el extremo brasileño, que lucha por llegar al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, tiene muchas chances de emigrar en este mercado de pases.

A lo largo de las últimas horas, Mundo Deportivo aseguró que desde Al Hilal vuelve a insistir por el oriundo de Porto Alegre, a quien desean tener tras el fracaso que conllevó la operación por Neymar. De hecho, en su momento, le ofrecieron un cheque en blanco. Y ahora, van con todo.

La misma fuente reveló que los saudíes están dispuestos a desembolsar un total de 80 millones de euros fijos y otros 20 millones en función de variables, algo que, de concretarse, se transformaría en uno de los traspasos más caros de la historia. ¿Serán las últimas horas del ex Leeds United en el Culé?

El pedido que Raphinha hizo en Barcelona

Por el momento, los dirigentes de Barcelona no tienen pactado aceptar la propuesta, en caso de que se transforme en realidad. Pero la postura del delantero es completamente opuesta.

Raphinha mantuvo una charla con Deco, el Director Deportivo, en donde llegaron a un acuerdo en el cual se especificaba que el club estaba obligado a aceptar una oferta de estas características, siempre y cuando el brasileño deseara hacer las valijas.

DATOS CLAVES

  • Barcelona definirá este domingo el título de la Supercopa de España ante Real Madrid.
  • Al Hilal busca fichar al brasileño Raphinha según reportó el diario Mundo Deportivo.
  • La oferta sería de 80 millones de euros fijos más 20 millones en variables.
Julián Mazzara

