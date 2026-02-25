Raphinha no aprendió: del ”daremos una paliza a Argentina” al ”somos capaces de remontar”

El FC Barcelona sufrió un resultado inesperado el pasado jueves 12 de febrero en el Estadio Metropolitano por la Semifinal de la Copa del Rey 2025/2026. Ante el irregular Atlético de Madrid (al que en 25 fechas en LaLiga le sacó 13 puntos de ventaja) perdió 4 a 0, resultado que lo dejó con un pie afuera de la competencia española.

No obstante, Raphinha se mostró confiado con que el Barça, en el Camp Nou (un recinto en el que habitualmente gana) dará vuelta el marcador y se clasificará a la Final del certamen pautada para el 18 de abril en el Estadio La Cartuja de Sevilla, contra la Real Sociedad o el Athletic Club de Bilbao (la ida en San Mamés la ganaron los de San Sebastián 1 a 0).

El brasileño lo hizo con una declaración que se asemejó bastante a la que se le escapó en la entrevista que le hizo Romário en la previa del encuentro por Eliminatorias Conmebol con la Selección Argentina. El delantero se animó a decir que le darían una ”paliza” a la Scaloneta y se terminó comiendo un 4 a 1 histórico.

“Confiamos en jugar un buen partido. Creemos que somos capaces de hacerlo. El equipo que sea capaz de remontar, ese seremos nosotros”, comentó Raphinha de cara al choque que está fijado por la Real Federación Española de Fútbol para el martes 3 de marzo en el estadio de la Ciudad Condal que todavía está en refacciones.

Además, si bien reconoció que no será un duelo sencillo, en la charla que mantuvo con el sitio oficial del Barça remarcó que están listos para remontar el tanteador del primer partido de la serie: ”Sabemos que el partido será difícil, una remontada muy complicada, pero creo que estamos preparados para lo que nos espera”.

FC Barcelona quiere por el triplete: LaLiga, Copa del Rey y la Champions League

El FC Barcelona ya está metido en la etapa final de la temporada en la que espera quedarse con todos los frentes que tiene abiertos. LaLiga, en la que es el líder de la tabla de posiciones con 61 unidades, una más que su escolta el Real Madrid.

La Copa del Rey, en la que, tal como se describió anteriormente, debe revertir en el duelo de vuelta el 4 a 0 que sufrió con el Atlético de Madrid en la ida en el Estadio Metropolitano.

Y la Champions League, en la que está clasificado a los Octavos de Final a la espera de que los Play Off confirmen su rival, el cual saldrá de Newcastle, París Saint-Germain o Mónaco, algo que confirmará este viernes 27 de febrero con el sorteo que realizará la UEFA en su sede de Nyon.

