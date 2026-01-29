Ni Dembélé ni Lamine Yamal, Raphinha reveló quién merecía ganar el Balón de Oro 2025

Ousmane Dembélé se quedó con el Balón de Oro 2025 y con el premio The Best al mejor jugador de la temporada pasada. Y, luego de conocerse los detalles de las votaciones, quedó claro que Lamine Yamal, quien fue segundo, no estuvo ni cerca de pelearle el galardón.

Sin embargo, para Raphinha, ni Dembélé merecía ganar el Balón de Oro, ni él merecía quedar tan lejos en las votaciones (quinto). En su lugar, el brasileño aseguró que era él quien debería haberse llevado el premio al mejor jugador de la temporada pasada.

Hablando con la presentadora Isabela Pagliari en una entrevista para SofaScore, Raphinha fue categórico: “En mi opinión, un galardón individual no puede basarse en una sola competición. Con esa premisa, creo que merecía ganarlo, por lo que hice durante la temporada, por los títulos que gané, por los números que conseguí y por todo lo que aporté en el campo“.

Raphinha reconoció que no se quedó conforme con cómo fueron los votos: “Me molestó, esperaba estar como mínimo en el top 3. Sabía que ganarlo era muy difícil, porque la Champions League pesa mucho. Pero sí me molestó la posición en que quedé“.

Ni Dembélé ni Yamal, Raphinha cree que él merecía ganar el Balón de Oro. (Getty)

“Para mí, si es basado en la temporada, creo que me merecía ganarlo”, señaló el extremo del Barcelona, que terminó la temporada 2024/25 con 34 goles y 26 asistencias, para 60 participaciones de gol en 57 partidos con la camiseta blaugrana.

Raphinha también ganó LALIGA, la Copa del Rey y la Supercopa de España, a la vez que llegó a las semifinales de la Champions League con el Barcelona y siendo uno de los capitanes del plantel. “Al final del día, entiendo que depende de muchas cosas, cosas que yo no puedo controlar y es difícil explicarlas. Pero yo me quedo satisfecho con la temporada que hice, y un premio individual no va a borrar eso”, señaló.

Dembélé se quedó con el Balón de Oro y Premio The Best.

Para cerrar, le dio sus flores a Dembélé y Yamal, quienes terminaron en lo alto de las votaciones: “Como es un premio muy enfocado en una competición, es merecido que lo haya ganado Dembélé, porque también tuvo una fantástica temporada, al igual que Lamine”, concluyó al respecto.

