La del último domingo no fue una derrota más para el Manchester United. Fue en el Derbi de la ciudad, y el Manchester City fue superior, dominante y aplastante tanto desde la planificación como desde la ejecución. La goleada por 3 a 1 de los Citizens pudo haber sido mayor si no fuera por André Onana, y puede que sea lo único que haga resistir a Erik ten Hag en el cargo de entrenador.

Los Red Devils no muestran señales de mejoría, y se encontraron al frente únicamente por un gol descomunal de Marcus Rashford. Luego intentaron, sin éxito, resistir. El mejor equipo del mundo les dio una paliza, y ahora es el neerlandés el objetivo de las críticas: “Deberían despedirlo”, aseguró Michael Owen.

El histórico delantero inglés, ganador del Balón de Oro, recalcó que ya había apuntado contra el entrenador. “He hablado ya en un par de ocasiones sobre la opción de desprenderse de Erik ten Hag. Creo que deberían despedirlo”, afirmó quien militara en el Manchester United entre 2009 y 2012, en la etapa ya final de su carrera.

De igual forma, Owen reconoció que no todo debería recaer en el ex entrenador del Ajax: “No es todo su culpa, por supuesto que no. Los jugadores son quienes salen y juegan. Pero sus contrataciones han sido bastante mediocres”, explicó.

¿A qué juega el Manchester United de ten Hag?

El factor determinante para la postura que muestra Owen es la falta de un estilo definido de juego por parte de los Red Devils, al menos desde su punto de vista. “Sigo mirando al Manchester United y sigo sin tener idea de qué es lo que quieren hacer”, admitió.

Owen siguió expresando su postura con una comparación con el Manchester City: “Si alguien que no ve fútbol viene y me pregunta cómo juega el Manchester City puedo decirle que es un equipo que le gusta tener el balón y le encanta atacar. Liverpool, Tottenham, Aston Villa, son todos equipos que puedes hacerte un idea de cómo juegan”, agregó.

“Ahora bien, si alguien me preguntara ‘¿Cómo juega el Manchester United?’, le diría que no tengo idea”, reconoció Owen. “¿Son un equipo que se basa en la posesión? ¿En el contraataque? ¿Aguantan atrás? ¿Son una basura? ¿Un equipo mediocre? Genuinamente, no lo sé.¨

Y ese es el punto en el que basa su postura de quitar a ten Hag del cargo: “Eso es algo que tiene que venir desde arriba, desde el entrenador. Que te diga la forma en que deben jugar, y yo no veo que haya una dirección”, explicó Owen. “Si van a Etihad y juegan un juego abierto, ofensivo, con cinco o seis grandes jugadas y pierden 6 a 2, bueno, al menos lo intentaron, al menos pueden decir que si no fueron suficientemente buenos fue por los jugadores, pero que el estilo está marcado“, completó.

Usar al Manchester City como espejo

La derrota ante Manchester City no sólo puso nuevamente a Erik ten Hag al borde del despido, sino que la diferencia ha sido tal que los propios jugadores del United creen que debe ser un partido bisagra.

“Tenemos un espejo aquí, el City, y ellos han estado haciendo un gran trabajo”, afirmó Casemiro luego de la derrota. “Cuando gente nueva llega quieren hacer crecer al club y subir el nivel, es muy claro que los nuevos dueños quieren hacer eso. Espero que su llegada nos permita crecer, hay gente aquí dentro que quiere hacerlo”, agregó el brasileño.

El grupo INEOS, liderado por el multimillonario Sir Jim Ratcliffe, se ha hecho cargo de la gestión deportiva del Manchester United, y Casemiro reafirma que deberían seguir lo hecho por el Manchester City, su rival de toda la vida, y apuntar a tener el mismo éxito en el futuro.