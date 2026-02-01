Así quedó la tabla del Torneo Apertura tras la victoria de Boca y el empate de River

Se desarrolla la tercera fecha del Torneo Apertura 2026 y este domingo fue el turno de saltar al campo para los gigantes del fútbol argentino. Antes del inicio de las competencias internacionales, los equipos intentan sumar la mayor cantidad de puntos posible.

Esta tercera jornada inició con victoria de Platense, el campeón defensor que ya se ubica en lo más alto de la Zona A. Además, San Lorenzo sumó su segundo triunfo, esta vez ante Central Córdoba. En el otro duelo destacado del sábado, Independiente y Vélez se repartieron los puntos en Avellaneda.

Ya en los encuentros del domingo, Boca Juniors no tuvo problemas para imponerse por 2-0 ante Newell’s Old Boys y quedó a solo un punto de lo más alto en la Zona A. Lautaro Blanco y Leandro Paredes aportaron los tantos en La Bombonera.

En el último duelo de la jornada, Rosario Central y River Plate se repartieron los puntos en un encuentro que no contó con goles, pero en el que las polémicas no faltaron. Los de Marcelo Gallardo siguen primeros en la Zona B con este resultado.

La acción en la Fecha 3 continuará este lunes con 5 compromisos, entre los que se destacan las presencias de Racing y Estudiantes de La Plata. Además, habrá más duelos el martes para cerrar la tercera rueda.

Así está la tabla del Torneo Apertura 2026

Cómo se juega el resto de la Fecha 3

LUNES 2 DE FEBRERO

17.30 – Gimnasia La Plata vs. Aldosivi

17.30 – Defensa y Justicia vs. Estudiantes de La Plata

19.45 – Tigre vs. Racing Club

22.00 – Argentinos Juniors vs. Belgrano

22.00 – Unión de Santa Fe vs. Gimnasia de Mendoza

MARTES 3 DE FEBRERO

19.00 – Banfield vs. Estudiantes de Río Cuarto

21.15 – Independiente Rivadavia vs. Sarmiento de Junín

21.15 – Instituto vs. Lanús

Datos clave

Boca Juniors venció 2-0 a Newell’s con goles de Lautaro Blanco y Leandro Paredes .

venció 2-0 a Newell’s con goles de y . El club River Plate empató sin goles ante Rosario Central y lidera la Zona B .

empató sin goles ante Rosario Central y lidera la . El vigente campeón, Platense, alcanzó el primer puesto de la Zona A este sábado.

