Es tendencia:
logotipo del encabezado
TORNEO APERTURA

Así quedó la tabla del Torneo Apertura tras la victoria de Boca y el empate de River

El Xeneize consiguió tres puntos ante su público frente a Newell's, mientras que el Millonario rescató una unidad en su visita a Rosario Central.

Por Agustín Vetere

Seguí a Bolavip en Google!
Leandro Paredes y Facundo Colidio.
© GettyLeandro Paredes y Facundo Colidio.

Se desarrolla la tercera fecha del Torneo Apertura 2026 y este domingo fue el turno de saltar al campo para los gigantes del fútbol argentino. Antes del inicio de las competencias internacionales, los equipos intentan sumar la mayor cantidad de puntos posible.

Esta tercera jornada inició con victoria de Platense, el campeón defensor que ya se ubica en lo más alto de la Zona A. Además, San Lorenzo sumó su segundo triunfo, esta vez ante Central Córdoba. En el otro duelo destacado del sábado, Independiente y Vélez se repartieron los puntos en Avellaneda.

Ya en los encuentros del domingo, Boca Juniors no tuvo problemas para imponerse por 2-0 ante Newell’s Old Boys y quedó a solo un punto de lo más alto en la Zona A. Lautaro Blanco y Leandro Paredes aportaron los tantos en La Bombonera.

En el último duelo de la jornada, Rosario Central y River Plate se repartieron los puntos en un encuentro que no contó con goles, pero en el que las polémicas no faltaron. Los de Marcelo Gallardo siguen primeros en la Zona B con este resultado.

La acción en la Fecha 3 continuará este lunes con 5 compromisos, entre los que se destacan las presencias de Racing y Estudiantes de La Plata. Además, habrá más duelos el martes para cerrar la tercera rueda.

Así está la tabla del Torneo Apertura 2026

Publicidad
Conmoción en Estudiantes: se cayó el pase de Edwin Cetré a Paranaense por “problemas cardíacos”

ver también

Conmoción en Estudiantes: se cayó el pase de Edwin Cetré a Paranaense por “problemas cardíacos”

Cómo se juega el resto de la Fecha 3

LUNES 2 DE FEBRERO

  • 17.30 – Gimnasia La Plata vs. Aldosivi
  • 17.30 – Defensa y Justicia vs. Estudiantes de La Plata
  • 19.45 – Tigre vs. Racing Club
  • 22.00 – Argentinos Juniors vs. Belgrano
  • 22.00 – Unión de Santa Fe vs. Gimnasia de Mendoza

MARTES 3 DE FEBRERO

  • 19.00 – Banfield vs. Estudiantes de Río Cuarto
  • 21.15 – Independiente Rivadavia vs. Sarmiento de Junín
  • 21.15 – Instituto vs. Lanús

Datos clave

  • Boca Juniors venció 2-0 a Newell’s con goles de Lautaro Blanco y Leandro Paredes.
  • El club River Plate empató sin goles ante Rosario Central y lidera la Zona B.
  • El vigente campeón, Platense, alcanzó el primer puesto de la Zona A este sábado.
Publicidad
agustín vetere
Agustín Vetere

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Eduardo Domínguez sabe mucho más de fútbol que Riquelme y en La Plata quedó demostrado

ggrova
german garcía grova

Santiago Ascacibar es nuevo refuerzo de Boca: los detalles

Lee también
Boca, tercero entre los planteles más valiosos de Argentina
Fútbol Argentino

Boca, tercero entre los planteles más valiosos de Argentina

Maher Carrizo: "Yo nunca cerré las puertas a ningún club"
Fútbol Argentino

Maher Carrizo: "Yo nunca cerré las puertas a ningún club"

Gallardo lo llevó a River, relanzó su carrera en Sarmiento y Tevez pidió reincorporarlo en Talleres
Fútbol Argentino

Gallardo lo llevó a River, relanzó su carrera en Sarmiento y Tevez pidió reincorporarlo en Talleres

La postura de Úbeda ante la chance de que Boca sume otro refuerzo: "No creo que necesitemos"
Boca Juniors

La postura de Úbeda ante la chance de que Boca sume otro refuerzo: "No creo que necesitemos"

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo