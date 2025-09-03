Mario Kempes no lo dudó para elegir entre Lionel Messi y Diego Armando Maradona: “Nunca podrá compararse”

Mario Alberto Kempes es considerado uno de los mejores jugadores de la historia de la Selección Argentina, protagonista y pieza clave del primer campeonato del mundo para la Albiceleste allá por 1978. Por ello, es más que palabra autorizada para hablar sobre aquellos que dejaron su huella con esta camiseta.

Entre sus controversiales dichos tras haberse retirado del fútbol está la feroz comparación que hizo el Matador entre Lionel Messi y Diego Armando Maradona, los dos mayores íconos del seleccionado, dejando de lado un ítem tan importante como ganar una Copa del Mundo.

“Si (Messi) quiere ser mejor que Maradona, no lo va a conseguir por más que gane cuatro Mundiales seguidos”, había sentenciado el exdelantero de la Albiceleste en una entrevista con ESPN posterior a la consagración en la Copa América 2021 en Brasil.

“Siempre le va a faltar cinco para el peso para ponerse un escalón ahí abajo de Diego, pero eso va a ser imposible. Por más que gane lo que gane, nunca podrá compararse a lo que hizo Diego”, explicó.

“El maradoniano nunca va a permitir que Messi esté por encima de Maradona. Messi nunca va a ser mejor que Maradona. Y no lo vamos a negar, pero ya pasó, ya fue su momento”.

Nadie le escapa al archivo, ni el mismísimo Mario Alberto Kempes. Bastaron un par de meses desde aquella declaración para que Lionel Messi ganara su primer Mundial con la Selección en Qatar, siendo la gran figura a lo largo del torneo con goles importantes y apariciones clave.

Messi y el Diego en el Mundial de Sudáfrica 2010

Los números de Messi y Maradona en la Selección

Lionel Messi lleva 193 partidos disputados con la Selección Argentina desde su debut hasta finales de 2024, con 112 goles anotados para ser el mayor artillero de la historia del combinado nacional.

En la vitrina de la Pulga están el Mundial de Qatar 2022, dos Copas América en 2021 y 2024, la Finalissima 2022, el Mundial Sub20 de 2005 y la Medalla de Oro en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008.

Diego Maradona, por su parte, jugó 91 partidos con la Mayor y marcó 34 goles. En total, Pelusa conquistó tres trofeos en todas las categorías de la Albiceleste: Mundial Sub20 de Japón 1979, Mundial de México 1986 y la Copa Artemio Franchi 1993.