La temporada de Julián Alvarez y del Atlético de Madrid no está siendo todo lo que se esperaba. No obstante, todavía están a tiempo de enderezarse hacia la etapa de definiciones, principalmente, en la Champions League (en donde se puede meter en los Octavos de Final) y en la Copa del Rey (quedó a un paso de la Final luego de vencer 4 a 0 en la ida de la Semifinal al Barcelona). En LaLiga quedó a 13 puntos del líder y está peleando por el tercer puesto con el Villarreal.

Por eso, Diego Simeone empezó a dosificar las cargas en pos de tener a los jugadores que considera titulares en su mejor forma física en los partidos que serán claves. Tal es el caso justamente de la Araña, que fue suplente el último fin de semana contra el Espanyol en el Estadio Metropolitano por el campeonato doméstico.

El Cholo lo hizo ingresar a los 60 minutos, con la intención clara de que no llegue fatigado el duelo de este martes con el Brujas por la vuelta de los Play Off de la Champions League. El delantero de la Selección Argentina volverá a ser titular en un compromiso en el que el Colchonero precisa ganar para asegurar su pase a la siguiente instancia.

Por cierto, vale recordar que en la ida en Bélgica empataron 3 a 3 (Julián Alvarez anotó un gol de penal), por lo que con ganar con la mínima, al Atleti le alcanza para conseguir el objetivo. Cualquier resultado que denote una igualdad, extenderá el duelo al tiempo extra. En caso de que ninguno logre la diferencia se procederá a los penales.

Los números de Julián Alvarez en la temporada

Julián Alvarez acumula 36 partidos en lo que va del curso 25/26 entre LaLiga, Copa del Rey y la UEFA Champions League. En total registra 13 goles y 6 asistencias, por lo que todavía está a tiempo de igualar los 29 gritos y 8 pases gol en 57 compromisos que asentó en su primera campaña como jugador del Atlético de Madrid.

El rival del Atlético de Madrid si supera al Brujas

ver también El delantero de la Champions League que puede jugar para Argentina, pero que prefiere a Italia

ver también La competencia que le surgió a Julián Alvarez para llegar al Barcelona

En caso de que el Atlético de Madrid de los argentinos logre sortear el escollo del Brujas, su rival en los Octavos de Final de la Champions League 2025/2026 será el Liverpool o el Tottenham Hotspur. Esto recién se sabrá el viernes 27 de febrero, cuando ya estén todos los resultados de los cruces de Play Off, con el sorteo que realizará la UEFA en su sede de Nyon.

Publicidad

Publicidad

En síntesis