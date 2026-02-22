La competencia que le surgió a Julián Alvarez para llegar al Barcelona

Desde que Julián Alvarez llegó al Atlético de Madrid que se lo relaciona con el FC Barcelona. Y después de su primera temporada en el Colchonero, el clamor popular que se sentía en Cataluña por el delantero de la Selección Argentina era prácticamente unánime. No obstante, las estadísticas de su temporada actual empezaron a cambiar la tendencia.

Es que en la vigente campaña sus números no vienen siendo del todo buenos (13 gritos en 36 partidos). Más allá de que fue clave en dos goleadas, una contra el Real Madrid (en la que hizo dos goles) y otra sobre el Barcelona (un tanto y una asistencia), fue bastante irregular a lo largo del curso. De hecho, estuvo más de dos meses sin convertir, entre el 9 de diciembre del 2025 (PSV) y el 12 de febrero de 2026 (vs. Barça).

Por eso, en Barcelona no está tan claro ahora que quieran ir por Julián Alvarez. Incluso, es un tema que genera debate en medio de la campaña electoral (el club culé elegirá a sus nuevas autoridades el próximo 15 de marzo). Algunos proponen ir por la Araña (por ejemplo, Joan Laporta), en tanto que uno en particular evidenció otras intenciones.

Se trata del aspirante a presidente de la institución blaugrana Xavier Vilajoana, que piensa hacer todo lo posible, en caso de ganar en los comicios, para contratar a Harry Kane. Es más, en sus cuentas de redes sociales ya promocionó el posible fichaje, con un montaje del delantero inglés con la camiseta del FC Barcelona.

Harry Kane descartó un posible traspaso del Bayern Munich al Barcelona

Tales comentarios, como era de esperarse, no tardaron en generar repercusión en Alemania, que ven como el Barcelona, aparentemente, intentará arrebatarle a su máxima figura (es el goleador de la Bundesliga y de la cinco grandes ligas europeas en lo que va de la temporada con 43 anotaciones en 36 compromisos entre todas las competencias).

Por eso, la prensa no dudó en consultarle sobre estos trascendidos a Harry Kane, luego del doblete que anotó en la victoria del Bayern Munich 3 a 2 sobre el Frankfurt. ”No tengo novedades sobre movimientos”, contestó el atacante de la Selección de Inglaterra, que de esta manera admite que de momento son solo comentarios, pero que tampoco descarta que pueda llegar a darse su salto a LaLiga.

En síntesis