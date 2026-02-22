El delantero de la Champions League que puede jugar para Argentina, pero que prefiere a Italia

El cruce de los Play Off de la Champions League entre Benfica y Atlético de Madrid potenció la exposición de Nicoló Tresoldi. El joven delantero (21) que dejó al Hannover a mediados del año pasado para sumarse al elenco belga y que presenta la particularidad de que puede ser seleccionado por tres combinados nacionales: Italia, Alemania y Argentina.

De hecho, anotó un gol para lo que fue el 3 a 3 en la ida y ahora se muestra como una carta relevante en el esquema de Ivan Leko para la vuelta en el Estadio Metropolitano este martes 24 de febrero, por lo que, seguramente, nuevamente se escuche en el ambiente de esta posibilidad de jugar para los teutones, para la azzurra o para la Albiceleste.

Sin embargo, en una entrevista que mantuvo con Sky Sports de Italia, dejó muy en claro que lo que más desea, por encima de una comunicación por parte de Lionel Scaloni o de Julian Nagelsmann, es recibir una señal de Gennaro Gattuso. ”Para la llamada de la selección italiana mi teléfono siempre está encendido”, expresó abiertamente.

Asimismo, aclaró el motivo por el que, de momento, forma parte de las selecciones juveniles de Alemania: ”Italia es Italia, pero hace años tomé la decisión de jugar para Alemania. Me mostraron un camino, me sentí querido de inmediato, también por la federación. Para un jugador es importante. Desde Coverciano nunca recibí llamadas, así que por ahora sigo con Alemania”.

Nicoló Tresoldi vs. Mónaco. Getty Images.

Pero, una vez más, exteriorizó su sentimiento: ”¿Si esperaba una llamada de Italia? Sinceramente, sí. De todos modos, he hecho dos goles en Champions y todo… Una llamada aunque solo fuera para conocernos me habría hecho ilusión. Eso significa que tengo que hacer aún más”.

Publicidad

Publicidad

El sueño de Nicoló Tresoldi de jugar en el AC Milan

Hace unos meses charló con La Gazzetta dello Sport. Allí también expresó sus ganas de vestir la camiseta de AC Milan en algún momento: ”Es el sueño que me impulsa a trabajar duro todos los días. Aquí en Brujas me encuentro muy bien, y también sé que el camino por delante aún es largo. Pero el sueño de jugar en el Milan está aquí, en mi cabeza. Pienso en ello cada mañana apenas me despierto”.

ver también La visibilidad que consiguió Gianluca Prestianni gracias a su altercado con Vinícius

ver también Descargo de Javier Mascherano luego del traspié del Inter Miami de Lionel Messi: ”Es un resultado engañoso”

Y agregó: ”Un gol con la camiseta de mi Milan tras un pase de Leao. No estaría mal. Lo conocí una vez en San Siro. Soy hincha del Milan, me hizo mucha ilusión. Fue bonito e inesperado”.

En síntesis

Nicoló Tresoldi prefiere jugar para la selección de Italia antes que para Alemania o Argentina.

prefiere jugar para la selección de antes que para Alemania o Argentina. El delantero del Brujas anotó un gol en el empate 3 a 3 de la Champions League.

anotó un gol en el empate de la Champions League. Nicoló Tresoldi enfrenta al Atlético de Madrid este martes 24 de febrero en el Estadio Metropolitano.

Publicidad