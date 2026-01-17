Es tendencia:
Manchester United borró a Manchester City en Old Trafford y ganó 2-0 en el debut de Michael Carrick como DT

Los Red Devils cortaron una racha de cuatro partidos sin victoria nada menos que en el Derbi, para escalar a la cuarta posición de la Premier League.

Por Juan Ignacio Portiglia

Manchester United derrotó 2-0 al City en Old Trafford.
Manchester United derrotó 2-0 al City en Old Trafford.

Manchester United se impuso 2-0 a Manchester City en Old Trafford este sábado, por la vigesimosegunda fecha de la Premier League, en el Derbi que marcó además el estreno de Michael Carrick como entrenador en reemplazo de Ruben Amorim.

Los Red Devils, que venían de cuatro partidos sin sumar de a tres puntos, justificaron la victoria de inicio a fin y ya en el primer tiempo pusieron en evidencia los desacoples defensivos del equipo de Guardiola llegando al gol en dos oportunidades, aunque ambos tantos fueron invalidados por posición fuera de juego.

Manchester City pareció poder resistir apoyándose exclusivamente en la actuación estelar de Gianluigi Donnarumma, que tapó al menos cuatro jugadas de mano a mano en el complemento, incluida una triple atajada ante Amad Diallo y Casemiro.

Pero a los 64 minutos, a la salida de un tiro libre ofensivo para los de Guardiola, Manchester United inició un contragolpe a toda velocidad que definió el camerunés Bryan Mbeumo con un gran remate cruzado, rasante, imposible para el italiano que valió el 1-0.

Con la ventaja mínima, Lisandro Martínez salvó una clara ocasión de gol del City bloqueando un remate a quemarropas de Erling Haaland y minutos más tarde, a los 75, otra contra de los Red Devils terminó con el gol de anticipo de Patrick Dorgu para decretar el 2-0 definitivo.

United trepa, mientras el City le pierde pisada al lider

Con el triunfo de este sábado en Old Trafford, Manchester United logró escalar de manera momentánea a la cuarta posición de la Premier League con 35 puntos, mientras que Manchester City perdió la oportunidad de acortar distancias con Arsenal, que si gana su duelo ante Nottingham le sacará 9 puntos de ventaja.

Formación Manchester United

Lammens, Dalot, Maguire, Martínez, Fernandes, Dorgu, Amad, Casemiro, Mbaumo, Shaw, Mainoo.

Formación Manchester City

Donnarumma, Lewis, Khusanov, Alleyne, Ake, Rodri, Bernardo (C), Semenyo, Foden, Doku, Haaland.

