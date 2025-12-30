Míchel, DT del Girona, ya reveló que estuvo siguiendo al Diablito Echeverri

Claudio Echeverri, entre el Manchester City, dueño de su pase, y el Bayer Leverkusen apenas acumuló 14 presencias desde que arribó a Europa. Por eso, en las últimas semanas trascendió la posibilidad de que pudiese retornar, a préstamo, a River, para elevar considerablemente su protagonismo y, por qué no, posicionarse como una opción para la Selección Argentina que irá a la Copa del Mundo 2026.

No obstante, el City Group prefirió volcarse por la alternativa de mantenerlo en uno de los equipos que están en su órbita. Finalmente, su destino, de momento para los próximos seis meses, será el Girona que se encuentra batallando para escaparle al descenso de LaLiga de España (terminará el 2025 en la zona roja, más precisamente en el decimoctavo escalón con 15 unidades).

Sin embargo, no es la primera vez que el Diablito Echeverri es vinculado con el conjunto catalán. Ya en mayo del 2024, cuando se conoció que la firma británica adquirió la ficha del chaqueño, BOLAVIP tuvo la oportunidad de consultarle a Míchel, el entrenador, si conocía al futbolista en cuestión y si estaba la posibilidad de incorporarlo antes de que recale en el Manchester City.

Fue ahí en donde reconoció que tenía visto al mediocampista que hoy tiene apenas 19 años. ”Claro que lo tengo y tiene condiciones, lo hemos seguido. Lo adquirió el City Group, pero no me han dado precisiones de que vayamos a tenerlo con nosotros“, contestó el estratega que en la actualidad viene siendo cuestionado por el andar irregular del equipo.

Los números de Claudio Echeverri en el Bayer Leverkusen

El Diablito llegó al Bayer Leverkusen a mediados del 2025, luego de apenas acumular 64 minutos en el Manchester City. Y si bien en esa hora y monedas llegó a registrar un gol (vs. Al Ain en el Mundial de Clubes de Estados Unidos), Pep Guardiola, evidentemente, no estaba convencido de mantenerlo en el plantel.

Con lo cual, la opción más acorde para él fue el préstamo al equipo alemán, en donde tampoco logró hacer pie. Echeverri sumó 270 minutos (lo equivalente a solo 3 partidos completos) repartidos en 14 encuentros, en los que solo asentó una asistencia en el empate 2 a 2 con el Copenhague por primera fecha de la Fase de Liga de la UEFA Champions League.

