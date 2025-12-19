En medio de los rumores, Pep Guardiola fue contundente: “No estaré en Manchester City para siempre”

Al igual que ocurrió en los últimos años, es una verdadera incertidumbre la continuidad de Pep Guardiola. El exitoso entrenador que actualmente dirige a Manchester City volvió a estar en el centro del foco por una eventual inminente salida y hasta corrió el rumor de quién sería su reemplazante. Sin embargo, él mismo se encargó de romper el silencio ante los murmullos.

En primer lugar, cabe aclarar que tiene contrato vigente hasta el 30 de junio 2027, por lo que en teoría debería mantenerse durante un año y medio más en el cargo. Además, no es una sorpresa que esté en debate esta cuestión ya que sucede en todas las temporadas al menos desde hace 3 o 4 años. Pero hasta el momento, en ninguna de esas ocasiones se concretó…

Lo cierto es que Pep rompió el silencio en una conferencia de prensa e hizo referencia a su futuro en Manchester City. “No estaré aquí para siempre“, sentenció en primera instancia el director técnico español. “El club debe estar preparado“, agregó de forma tajante después. “Pero no es algo que esté sobre la mesa ahora mismo”, completó su respuesta el ex Barcelona.

Pocos segundos más tarde, Guardiola apuntó contra los periodistas presentes en la sala y soltó: “Siempre me preguntan esto…”. Fue ahí cuando, sin titubear, el exitoso DT deslizó: “Tarde o temprano dejaré el Manchester City“. Pero algunos instantes después, volvió a salir del centro de la escena y soltó: “Me quedan 18 meses, y estoy muy contento con el desarrollo del equipo“.

En la misma línea que lo mencionado anteriormente, el ex Bayern Múnich amplió su discurso al respecto sobre esta cuestión. “Esta pregunta siempre aparece en algún punto cada temporada“, mencionó sobre esta problemática que se repite constantemente. “Lo que tenga que pasar, pasará. No es algo que estemos hablando, ahí termina la discusión“, sostuvo el entrenador.

En una sintonía similar, Guardiola expresó: “Ahora estoy aquí. ¿Qué pasará? Quién lo sabe“. Y para cerrar sus declaraciones en la conferencia de prensa, soltó: “Aunque me queden 10 años de contrato o seis meses, en el fútbol las cosas cambian mucho. Ahora estoy concentrado en el partido contra el West Ham… y en jugar al golf en unos días con mi padre, eso es todo”.

