Mario Kempes sobre los rumores de Julián Alvarez y Barcelona: ”A lo mejor necesita cambiar de aires”

Tanto en España como en Argentina los rumores sobre Julián Alvarez no se detienen. Si bien con el Atlético de Madrid está en pleno proceso de definiciones de la temporada, los trascendidos lo siguen arrimando al Fútbol Club Barcelona, a pesar de que solo convirtió 3 goles en los últimos 2 meses y medio.

Al respecto, el que marcó su postura, tanto del momento irregular como de todo lo que se comenta del oriundo de Calchín a raíz del mercado de pases, fue Mario Alberto Kempes, quien, además, conoce a la perfección LaLiga, por la huella imborrable que dejó en el Valencia y porque desde hace años comenta los partidos del certamen español para la cadena ESPN.

”A veces los goleadores pasan por épocas de vacas flacas, pero bueno, lo importante es seguir ayudando al equipo y ya volverán esos momentos lindos de disfrutar y levantar los brazos”, expresó El Matador en conversación con El Desmarque.

Y puntualmente en cuanto al potencial del delantero de la Selección Argentina, comentó: ”Me parece una apuesta y un trabajo perfecto lo que está haciendo Simeone porque me parece que es la primera vez que Guardiola se equivoca en dejar ir un jugador. Julián hacía a Haaland mucho mejor de lo que normalmente es. Julián es un es un goleador, pero también es un trabajador que aporta mucho para el equipo”.

No obstante, a pesar de querer transmitir tranquilidad, señaló que la presunta transferencia al FC Barcelona puede ser una buena opción para la Araña: ”Creo que el Barcelona a lo mejor sí lo necesita Julián y a lo mejor Julián necesita también cambiar de aires, pero esto te lo digo como lo veo yo de afuera, porque yo creo que Julián está muy feliz en Madrid con el Atlético”.

Mario Kempes respaldó al Cholo Simeone

Por otra parte, Kempes remarcó que no hay motivos deportivos para pensar en un cierre de ciclo de Diego Simeone en el Atlético de Madrid: ”Depende del Cholo y depende de los resultados, porque si los resultados se siguen dando yo creo que no hay etapa que se acabe a pesar de que puede tener altibajos. Quizá a lo mejor el equipo flaquea de vez en cuando un poco, pero él siempre está entre el primero y el cuarto, nunca ha bajado de ahí. Yo creo que el trabajo que ha hecho en el Atlético, con su personalidad, la fuerza que le da a la tribuna para que griten es espectacular”.

Y en ese mismo sentido añadió: ”Bueno, que no depende de él ni del club, depende de los resultados. Si los resultados son buenos, puedes seguir toda tu vida. Ferguson estuvo como 400 años el Manchester United y al final dijo, bueno, hasta acá llegué y lo dejó”.

