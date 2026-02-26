Tino Costa era prácticamente un desconocido para la Argentina cuando fue convocado a la Selección mayor por primera vez en junio del 2011 para un amistoso contra Nigeria en el Moshood Abiola National Stadium (encuentro recordado porque ganaron los africanos 4 a 1, en la previa de la Copa América de aquel año).

Es que si bien nació en Buenos Aires, su carrera la inició en el Racing Club de Paris en el año 2004. Después fue saltando entre equipos de Francia, España e Itala (entre ellos Montpellier, Valencia, Fiorentina y Genoa) hasta que empezó a ser algo más conocido, sobre todo para el cuerpo técnico que por ese entonces comandaba Sergio Batista, post proceso de Diego Armando Maradona.

Al respecto de las pocas oportunidades que tuvo en el combinado nacional, el propio Tino Costa expresó que mereció tener alguna chance más, en la entrevista que brindó para el pódcast ‘De todo un poco’: “Fueron tres veces las que estuve en la selección, aunque en su momento lo dije, me merecía más, pero por motivos no se dio”.

En ese mismo sentido, el futbolista que después tuvo su paso por el Fútbol Argentino con las camisetas de San Lorenzo, San Martín de Tucumán y Deportivo Morón, agregó: ”Yo tenía muchos más méritos que muchos de los que estaban yendo. No te hablo de ser titular, eh, te hablo de estar en la lista y no se me reconoció como me merecía en su momento. Creo yo, eh, es algo personal”.

Además, explicó que su continuidad en Europa le permitía reunir los requisitos para ser tenido en cuenta: “Jugaba muchos más partidos que los que iban, porque era titular yo muchos más partido que los que iban, porque mis rendimientos en Champions eran muy buenos y generalmente los que van a la selección son los que lo merecen o los que mejor lo están haciendo. Solamente por eso, por estadística, creo que podría haber ido 3, 4, 10 veces más. En la convocatoria, no te hablo luego ya de jugar. Es verdad que la camada esa era muy buena, había muchos jugadores, pero yo creo que podría haber ido alguna más”.

No obstante, guarda un gran recuerdo de lo que fue su último episodio con la Selección Argentina, en un amistoso en noviembre del 2012 frente a Arabia Saudita: “Mi último partido era controlar, levantar la cabeza, tener a Messi, Di María y Agüero delante y decir ‘dásela a cualquiera’. A mí me tocó salir en un vuelo privado desde Barcelona, el último partido que lo jugamos en Arabia, Messi, Agüero, Macherano… estamos hablando de Messi en su prime”.

Tino Costa, de los argentinos más queridos en Valencia y Montpellier

Tino Costa dejó su huella en el Valencia, club en el que llegó a jugar 115 partidos, con los que registró 16 goles y 19 asistencias. Además, registró 70 encuentros en el Montpellier, en donde marcó 15 tantos y asistió en 17 oportunidades.

