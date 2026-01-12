Es tendencia:
Diego Simeone le pidió disculpas a Vinícius y a Florentino Pérez por su comentario en la Supercopa de España

El Cholo le bajó un cambio a la polémica que tuvo con el futbolista brasileño en la Supercopa de España.

Por Germán Carrara

Diego Simeone admitió su error. El Cholo, que durante el partido que el Atlético de Madrid disputó con el Real Madrid por la Semifinal de la Supercopa de España en Arabia Saudita se arrimó a Vinícius para decirle que Florentino Pérez (presidente del Real Madrid) lo iba ”a echar”, aprovechó la conferencia de prensa que le tocó brindar este lunes 12 de enero para bajarse de la polémica.

“Antes que nada me gustaría pedir disculpas a Florentino (Pérez) y a Vinícius por el episodio que vieron. No está bien de parte mía ponerme en ese lugar y acepto obviamente que no estuve bien”, expresó el entrenador del conjunto colchonero, en la antesala del encuentro que debe afrontar por la Copa del Rey con el Real Club Deportivo La Coruña.

Sin embargo, cuando le consultaron por Xabi Alonso, quien lo tildó de ”mal deportista” por la secuencia mencionada en la conferencia de prensa del estratega merengue tras la victoria 2 a 1 sobre el Atlético de Madrid, Diego Simeone comentó: “No tengo nada que agregar”.

Por otra parte, reconoció que el Real Madrid y el Barça fueron justos ocupantes de la Final de la Supercopa de España 2026: ”El equipo que gana es el que merece pasar, por lo tanto nada más. El Barcelona es un equipo muy bueno que mereció ganar”.

Para cerrar, remarcó que la derrota en la Supercopa y el haber quedado bastante alejado del Barcelona en LaLiga no le añaden mayor presión para la Copa del Rey de la que de por sí ya tiene por ser el técnico del Atlético de Madrid: “Siempre la he sentido desde el día que llegué, pero no me saca del foco, sé cuál es el objetivo, sé cuál es el camino y no voy a parar hasta que las energías se me acaben”.

Atlético de Madrid se juega el pase a los Cuartos de Final de la Copa del Rey

Este martes 13 de enero, el Atlético de Madrid se medirá al Deportivo La Coruña por los Octavos de Final de la Copa del Rey 2025/2026 en el Estadio Riazor. Al respecto, Diego Simeone, en conferencia de prensa, comentó: “Lo que miramos es lo que se ve en los partidos, un equipo valiente que está compitiendo bien más allá de los resultados de los últimos partidos. Han eliminado al Mallorca que es un equipo que no regala nada”.

